“Todos merecen jugar porque su mamá considera que son los mejores”, Aguirre responde a Layún

Javier Aguirre respondió a los comentarios hechos por el defensa mexicano Miguel Layún y señaló que coincide en que nadie del plantel de Monterrey, pero ironizó al decir que “FIFA solo nos deja jugar a 11, ahí está la chingadera, habría que cambiar la regla”.

En días pasado Miguel Layún dijo que el plantel de Monterrey era muy fuerte y tiró un dardo al entrenador Javier Aguirre diciendo que nadie merece estar en la banca.

Ante esto aguirre señaló que en todos los equipos que ha pasado jamás ha tenido un jugador que acepte tener el nivel para estar en la banca.

“No conocí nunca a un jugador que diga merezco estar en la banca y he estado en equipos de jugadores y entrenador y he tenido mil, uno de mil no lo escuché, todos merecen jugar, porque son los más guapos de su casa, porque su mamá considera que son los mejores, su agente, sus hijos, sus cuates, así ha sido y así será, todos merecen jugar, estoy de acuerdo con Miguel Layún, sucede que FIFA solo nos deja jugar a 11, ahí está la chingadera, habría que cambiar la regla” dijo irónicamente el entrenador.

Aguirre dijo que en algún momento vio a jugadores de los rayados entrenar de mala manera, pero esto, señaló, ya cambió pues habló con ellos.