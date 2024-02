Inicia AMLO conferencia con una frase: “Lo mejor es lo peor que se va a poner”

Sin dar detalle del tema al que se refirió, el presidente López Obrador inició su conferencia de este lunes 26 de febrero.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia de prensa asegurando que “lo mejor es lo peor que se va a poner”, sin explicar o dar detalle del tema al que se refirió.



Es necesario contextualizar que en los últimos días, el titular del Ejecutivo fue acusado de recibir financiamiento de la delincuencia organizada en su campaña de 2018, en un reportaje del New York Times; y al exponer un cuestionario que el diario le envió, referente al tema, hizo público el número telefónico de la reportera, lo que le valieron acusaciones de violar la ley.



Posteriormente, López Obrador detalló que en la conferencia se explicará la reforma constitucional que propuso, el pasado 5 de febrero, a la Cámara de Diputados.



“Se va a informar sobre la reforma energética, en especial, lo que se busca en cuanto al fortalecimiento de la CFE como empresa pública, para garantizar que no se aumenten los precios de la energía eléctrica”, expresó.



Afirmó que con su paquete de iniciativas constitucionales, plantea regresar a “la constitución del bienestar social, como lo soñaron los constituyentes de 1917, después de la revolución mexicana”.



“Todas las reformas que hicieron en 36 años, fueron para favorecer a una minoría rapaz, y afectar a la mayoría de los mexicanos”, aseveró.



Por otro lado, el mandatario insistió en descalificar a la plataforma de YouTube de estar tomada por conservadores y de haber bajado una de sus conferencias con fines políticos.



Incluso aseguró que no se trata de se trata de un asunto solo técnico, sino político, y para ello sostuvo que la norma que le fue aplicada él no se utiliza para sus adversarios si le “mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian”.



Hay que mencionar que la razón por la cual fue bajada su conferencia del pasado 22 de febrero, fue porque difundió el número telefónico de la periodista de The New York Times en México, Natalie Kitroeff.



La red social arroja el siguiente mensaje al intentar reproducir la “mañanera” del Presidente: “Este video se ha retirado porque infringía la política de YouTube sobre hostigamiento y acoso“.



El mandatario calificó los hechos como “censura” y acusó a YouTube de tener una “actitud prepotente y autoritaria”. Asimismo, aseguró que la red social está “tomada por conservadores”.



Finalmente, argumentó que la libertad es sublime y dijo que no los consultaron cuando se aprobaron esas normas.



López Obrador también reveló que una de las miembros de la Presidencia conversó con YouTube para volver a colocar el video. Sin embargo, se negó a seguir la condición de retirar el número telefónico.