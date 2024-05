DENUNCIAN FRAUDES COMETIDOS POR EL BANCO DEL BIENESTAR

Crecen 148% las reclamaciones por dinero no entregado y retiros no reconocidos en cajeros.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señalan que al cierre de 2023 las reclamaciones por malos servicios del Banco del Bienestar alcanzaron los 384.6 millones de pesos, un disparo de 148% respecto del año previo.



Los datos del regulador, establecen que las principales quejas de los usuarios son por dinero no entregado y cargos no reconocidos en los cajeros del Banco del Bienestar.



De hecho, se trata del mayor monto reclamado en los años de operación del Banco del Bienestar y que, de acuerdo con cifras de la CNBV, solamente se devolvieron a los usuarios afectados 142.5 millones de pesos



El año pasado el dinero no entregado por cajeros automáticos y los retiros no reconocidos por los usuarios del Banco del Bienestar alcanzó los 308.8 millones de pesos y, entre otras quejas registradas por la CNBV, están cargos no reconocidos por consumos efectuados en terminales punto de venta.



En el último trimestre de 2023, usuarios del Banco del Bienestar mostraron de manera recurrente su inconformidad en redes sociales ante la falla en los cajeros de la institución, debido principalmente a montos incompletos y cargos no reconocidos al momento de retirar efectivo de sus programas sociales.



Los datos más recientes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) muestran que de enero a noviembre de 2023, el número de quejas registradas contra Banco Bienestar aumentó 248.2% en comparación con el año anterior, pasando de 658 casos a 2 mil 291 en todo el país, datos que las autoridades han atribuido a la masa de clientes y número de clientes que tiene el banco de desarrollo.



Los datos operativos más recientes de la CNBV al cierre de febrero, muestran que la institución contaba con 3 mil 249 sucursales así como 3 mil 59 cajeros automáticos.



Detalla que Banco del Bienestar contaba al cierre de febrero con 43 millones 536 mil 27 cuentas de captación.