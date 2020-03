Seleccionado de Bélgica, hospitalizado por coronavirus

El internacional belga Marouane Fellaini, que actualmente milita en el Shandong Luneng Taishan de la Superliga china, se encuentra ingresado en un hospital de Jinan (China) tras dar positivo por coronavirus.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w

— Marouane Fellaini (@Fellaini) March 22, 2020