Combatir la corrupción genera ahorros, permitiendo la justa distribución de la riqueza: AMLO

Destacó que los ingresos tributarios alcanzaron los 2 billones y medio de pesos en este primer semestre del 2024.

Por no permitir la corrupción, el Gobierno de la Cuarta Transformación ahorra hasta un billón de pesos al año, presupuesto que financia los Programas para el Bienestar y proyectos de infraestructura sin necesidad de aumentar impuestos o los precios de los combustibles, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El combate al robo de hidrocarburos genera más de 332 mil millones de pesos y, al mismo tiempo, el gobierno federal no condona impuestos.



El mandatario también destacó los ingresos tributarios que alcanzaron 2 billones 532 mil 402 millones de pesos, lo que significa 6.1% por arriba de lo observado en el mismo periodo de 2023, es decir, 250 mil 668 millones de pesos más en lo que va de este año, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).



“Desde que llegamos, hasta ahora, la recaudación va hacia arriba. No se nos ha caído porque todos los mexicanos están contribuyendo. Por eso no hay gasolinazos, por eso no aumentan impuestos, entonces sí es importante no permitir la corrupción”, enfatizó en conferencia de prensa matutina.



El jefe del Ejecutivo reafirmó que la principal causa de la desigualdad económica y social del país es la corrupción, seguido de los lujos y el derroche del presupuesto del pueblo de México. Como un acto de justicia social, el Gobierno de la Cuarta Transformación fomenta y actúa a partir de la austeridad republicana.



Mencionó que su administración distribuye la riqueza entre la población, de manera justa y como nunca en la historia del país.



Gracias a los Programas para el Bienestar, nueve billones de pesos del presupuesto llegan al 90% de los mexicanos de manera directa y el 10% restante se beneficia por el aumento en la capacidad de compra y el fortalecimiento del mercado interno, el comercio y la industria, explicó el mandatario.



“Es muy importante seguir combatiendo la corrupción porque si se combate la corrupción, hay presupuesto y teniendo presupuesto se pueden resolver muchos problemas, se puede ayudar mucho a la gente. El problema no es la falta de presupuesto, el problema es la corrupción. Si no hay corrupción, hay presupuesto y si hay presupuesto, hay manera de ayudar a la gente, de hacer justicia”, argumentó.



“Esa es la clave para que nuestro país siga creciendo y siga habiendo bienestar en nuestro pueblo. Si regresa la corrupción, si regresa el salinismo como política, no hay salida y eso no le conviene a nadie”, añadió.