Marc Anthony es agredido en pleno concierto; le avientan una botella

Marc Anthony fue protagonista de un incómodo momento durante uno de sus más recientes conciertos en Barranquilla, Colombia, como parte de la Feria de las Flores.



Uno de los asistentes al show le lanzó una botella de aguardiente al cantante provocando la ira del salsero.



Fue en redes sociales donde se comenzó a hacer virales un par de videos del momento exacto en el que una botella golpea la pierna del cantante mientras interpreta una canción durante su concierto y el fuerte, reclamo que hizo Marc Anthony a los asistentes pidiendo respeto a su persona y que la persona que le lanzó la botella, diera la cara.



Durante su más reciente presentación en Colombia, Marc Anthony protagonizó un momento incómodo con uno de los asistentes del público al concierto. Todo comenzó cuando el cantante pidió aguardiente mientras interpretaba una canción y al parecer una persona del público se tomó muy en serio en la petición y le lanzó una botella que lo golpeó en la pierna.



Tras el incidente, Marc Anthony se mostró molesto pidiéndole a la gente que esté tranquilizara y se quitó los lentes y visiblemente enojado, los lanzó al piso.



Tras calmarse, le dijo a sus fans: “No tiren, yo me los compro”, para así evitar que los asistentes al concierto, lo sorprendieran con más botellazos.



Más adelante, Marc Anthony no pudo contener su molestia y enojo y de manera muy seria y molesta pidió que la persona que le había lanzado la botella diera la cara pues aseguro que él siempre ha respetado y querido a Colombia; sin embargo, si le avientan algo, los manda “pal’ carajo”.



“Les voy a decir algo. El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era, cojones. Oíste, no, no, no, aquí no. Siempre les he respetado, amo a Colombia, pero, si me tiran algo, “pal’ carajo!”, dijo muy serio.



Tras las declaraciones, el público que asistió al concierto de Marc Anthony, comenzó a abuchear a la persona que le lanzó la botella, aunque, como era de esperarse, no se supo la identidad de quien provocó la ira y el enojo del cantante.