De último a primero: Sergio ‘Checo’ Pérez hace historia en la Fórmula 1

¡Sergio Pérez hace historia para el automovilismo mexicano en la Fórmula 1! El piloto jalisciense ganó su primer Gran Premio en la máxima categoría, al obtener la primera posición este domingo en el circuito de Sakhir, en Bahrein.

Apenas se bajó del monoplaza, Checo dio sus primeras impresiones al canal de Fórmula 1; aún con la adrenalina a tope, Sergio habló sobre lo que batalló toda su trayectoria para ganar una carrera en la máxima categoría e incluso aún no se la creía.

«Estoy sin palabras; espero no estar soñando, porque esperaba tanto estar en este momento. 10 años me ha llevado, es increíble. No sé qué decir, después de la primera vuelta, estaba perdida casi, pero se trataba de no tarde por vencido, remontar, hacer todo lo posible», dijo un muy emocionado Checo.

‘SABÍAMOS QUE TENÍA QUE SER HOY’

El piloto jalisciense dijo que después de las prácticas del viernes, se dio cuenta de que podían ganar la carrera este domingo. Incluso, con todo y que en la competencia, el mexicano tuvo un error con el Safety Car que incluso le pudo haber costado abandonar la carrera.

«Hice un gran error con el safety car, bloqueando el neumático delantero, pero en cuanto pasamos la segunda tanda, he dicho a mi equipo: este coche se siente como una limusina, teníamos un tremendo ritmo, hemos venido aquí, pensamos que iba a ser una carrera con dos paradas y después del viernes, sabíamos que tenía que ser hoy».

LOS ELOGIOS NO DEJAN DE LLEGARLE A CHECO

El piloto mexicano fue simplemente el mejor de la pista. Si bien, los problemas de Mercedes abrieron la carrera, el mérito de Checo para colocarse líder y no darle oportunidad a sus rivales para acercarse en MONUMENTAL. Lawrence Stroll le dio un enorme abrazo al todavía piloto de Racing Point, dejarlo ir les pesará MUCHÍSIMO.

¡¡¡IMAGEN HISTÓRICA!!!

Esto es para enmarcar. México en lo más alto del podio en la Fórmula 1. Esteban Ocon en segundo lugar y Lance Stroll en tercero. Racing Point hace el 1-3. El himno nacional mexicano sonó a todo volumen en el Circuito Internacional de Bahrein, esto nunca se le va a olvidar al pueblo azteca.

MOMENTO EMOTIVO

Racing Point le anuncia a Sergio ‘Checo’ Pérez que ha conseguido el primer lugar y el mexicano rompe en llanto durante la celebración

FINAL | «No tengo palabras, espero no estar soñando, esperaba tanto estar en este mometno, 10 años me ha tardado en llegar, es increíble, no sé qué decir. Después de la primera vuelta la carrera estaba casi perdida, pero se trataba de no darse por perdido, remontar, hacer todo lo posible, la suerte no ha estado con nosotros en la temporada, hoy la hemos tenido», fueron las primera palabras de un emocionado Checo tras el primer lugar.

