Vacunación contra covid-19 en México iniciará en las últimas dos semanas de diciembre

Aunque no precisó un día exacto para el inicio de la primera fase de vacunación contra Covid-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la próxima semana comenzará dicho procedimiento.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario recordó que la fase uno de vacunación comenzará con la aplicación de la vacuna de Pfizer entre personal de salud en la Ciudad de México y Coahuila, lo cual ocurrirá “en las últimas dos semanas de diciembre”.

Apuntó que ya se hizo el pedido de 250,000 dosis, y Pfizer requiere ocho días para acondicionar el producto, mismo que se entregará en aeropuertos internacionales.

“En el contrato con Pfizer se contempla la entrega en los puntos de distribución más cercanos al uso. Habíamos comentado aquí que el plan completo de vacunación contra Covid, que contempla una cobertura universal, gratuita, contempla c de aplicación en los distintos grupos de priorización”, aseveró.

Afirmó que la vacuna de Pfizer ya fue adquirida “y estamos en contacto directo con ellos para identificar la logística”.

Concluyó que la vacuna no solucionará el problema de la epidemia de Covid-19, sino que todo el 2021 las personas deberán continuar con las medidas de prevención de contagio con las medidas ya establecidas como uso adecuado del cubrebocas, sana distancia y lavado f recuente de manos, entre otras.