Pide Sheinbaum paciencia a guarderías privadas

La jefa de Gobierno recordó que la vacunación de la población más vulnerable en la capital ya está avanzando.

Ante la solicitud de la Asociación de Guarderías Privadas de la Ciudad de México a las autoridades capitalinas para que se les permita la apertura de planteles, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, les pidió aguardar un poco más.

“Entendemos su preocupación, a veces su desesperación, porque no han iniciado las clases presenciales o las estancias infantiles, les diría lo mismo que en el caso de las escuelas privadas que comente el día de ayer hay que esperarnos un poco más, ya vamos de salida, la vacunación pues ya está avanzando y sobre todo en el momento que haya esta vacunación de los más vulnerables, que son los de 60 años y más, pues ya podríamos estar en otras condiciones, pero con gusto pues abrimos la puerta para poder dialogar y platicar con ellos”, señaló la jefa de Gobierno.

La mandataria capitalina señaló que si bien las autoridades federales determinaron que las escuelas abrirán hasta semáforo verde, conforme avance el Plan Nacional de Vacunación analizarían la posibilidad de que esto se diera antes.

“Es una orientación general del Gobierno de México cuando se definió el semáforo que tipo de actividades podrían abrirse y qué tipo de actividades no, hoy que empieza la vacunación hay que seguir estas indicaciones y ver si es posible que se realice antes. Lo bueno es que estamos ya por finalizar febrero y ahí en el cierre de febrero principios de marzo pues va a haber seis alcaldías y el 20 por ciento de los adultos de 60 años y más que son los más vulnerables vacunados en la ciudad con su primera dosis”, agregó la mandataria local.

Sheinbaum Pardo aseveró que al inmunizar a la población se abre la posibilidad de que -a corto plazo- se de la reactivación de más actividades económicas en la capital.

Además de la Asociación de Guarderías Privadas de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) consideró que es tiempo de que las clases presenciales se reanuden tras un año de cierre, ya que el modelo que el gobierno federal adoptó en la impartición de la educación a distancia por el covid-19, asegura, no ha dado