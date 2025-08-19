Inaugura Fernando Flores Primer Show Cooking Internacional en Metepec

Al evento se dieron cita decenas de amantes de la cocina, donde prepararon una deliciosa paella valenciana.

En el municipio de Metepec, el presidente municipal, acompañado de su cabildo, inauguró el Primer “Show Cooking” Internacional en la Plaza Juárez.



Este platillo fue preparado por los reconocidos chefs Francisco Gutiérrez y Adolfo Cuquerella, quienes deleitaron a estudiantes de gastronomía y público invitado, con una muestra de cómo se prepara una auténtica paella valenciana.



Flores Fernández señaló que esta master class está pensada para impulsar el turismo, la gastronomía y la formación de profesionales de la gastronomía en Metepec.



Los estudiantes de gastronomía del Centro Universitario Ixtlahucac, fueron quienes pudieron disfrutar de esta experiencia culinaria.



Agradeció a los chefs invitados y les reconoció su labor de demostrar la preparación de un platillo, que en el municipio tiene muchos vecinos que les agrada degustar.



Durante el evento también se hizo entrega de reconocimientos a los chefs por su participación en esta masters class.



Señaló que en Metepec se cuentan con 18 mil unidades de negocios y 2 mil restaurantes, siendo un enorme fuente de trabajo para los pobladores.



Pidió a los jóvenes que no conformen, que nunca se rindan, que recuerden que su profesión tiene una base sólida, una base que viene de la casa, con las enseñanzas de las mamás, quienes son las primeras que nos acercan a este mundo enorme y bendecido de la gastronomía: “Si se equivocan, vuelvan a intentarlo, todos los errores que cometamos en la cocina, se corrigen intentando, no lo dejen de hacer, lean, aprendan, instrúyanse, que cada conocimiento les ayudará a mejorar, a crear y lograr que su sueño de ser chefs, restaurantes o dueños de su propio negocio”.



Y finalizó, señalando que espera que esta iniciativa sirva para fortalecer la vocación gastronómica de quienes participan; y señaló que su gobierno continúa apoyando el turismo, como se realizó el pasado fin de semana, con la Feria del Taco y el Barro 2025, que tuvo un gran éxito en el municipio.