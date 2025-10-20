Celebran en alcaldía Cuauhtémoc la vida y memoria con actividades culturales por Día de Muertos

-Durante octubre y los primeros días de noviembre la demarcación se llenará de color, música, teatro y tradición.

Para el Gobierno que encabeza la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, esta celebración es una de las expresiones más significativas de nuestra identidad. Es un tiempo para recordar a quienes amamos, pero también para compartir con vida lo que somos como comunidad; por ello, se invita a vecinas y vecinos a disfrutar las actividades en las Casas de Cultura, plazas y jardines de la demarcación.



Desde talleres artísticos hasta comparsas y representaciones teatrales, la Cuauhtémoc ofrecerá espacios para todas las edades. En la Casa de Cultura San Rafael, los sábados de octubre se impartirá el taller Retrato en grabado, y durante la semana se abrirán sesiones de Ilustración para niñas y niños.



El 24 de octubre se inaugurará una instalación de grabado alusiva al altar tradicional, mientras que el 25 de octubre, la Casa de Cultura Romita será sede de un colorido concurso de disfraces.



Las calles también se llenarán de vida con la comparsa de invitación al Día de Muertos, en la Casa de Cultura Alfonso Reyes el 28 de octubre y con el gran desfile de calaveras y catrinas el 31 de octubre, desde Plaza Los Ángeles hasta Fundación Reintegra, en la colonia Guerrero.



El teatro tendrá un papel especial con la Visita teatralizada en la Casa de Cultura Jesús Romero Flores (17 de octubre), la obra Mictlán en el Jardín Santiago (24 de octubre), una puesta en escena sorpresa el 31 de octubre en la Casa de Cultura San Rafael.



Las ofrendas también ocuparán un lugar central. La explanada de la Alcaldía albergará una monumental ofrenda del 25 de octubre al 15 de noviembre, mientras que en la Plaza Giordano Bruno se instalará otra del 1 al 2 de noviembre, ambas abiertas al público.



Además, habrá música, narraciones, reparto de calaveritas y presentaciones como el concierto de Christian Tarango, el 31 de octubre en la Casa de Cultura Alfonso Reyes, y el programa Ritmos y Calaveritas en el Jardín Santiago.



A través de la Dirección General de Cultura y Educación, la Alcaldía Cuauhtémoc prepara estas actividades con el objetivo de que las y los vecinos de la Cuauhtémoc vivan estas fechas en comunidad, con alegría, respeto y orgullo por nuestras tradiciones.