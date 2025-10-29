En Lerma es un deleite disfrutar del Festival “Todos Somos Calavera”: Ramírez Ponce

Señaló que este tipo de actividades fomentan la creatividad, la identidad lermense y la convivencia familiar.

Miguel Ángel Ramírez Ponce, presidente municipal de Lerma, junto con la presidenta del DIF Lerma, Marisol Mote Martínez, hicieron una atenta invitación a la población en general para disfrutar del Festival “Todos Somos Calavera”.



Ramírez Ponce destacó la importancia de preservar las costumbres y tradiciones mexicanas a través del arte, la cultura y la imaginación.



Para que los habitantes de municipio disfruten en estas fiestas, el centro del municipio de Lerma ha sido transformado con la colocación de 12 monumentales catrinas y alebrijes, marcando el inicio de las celebraciones por el Día de Muertos.



Además se invita a disfrutar de la exposición de catrinas, ofrendas y alebrijes, piezas elaboradas por las distintas áreas del Ayuntamiento, el DIF Lerma, el OPDAPAS y el IMCUFIDE.



Algunas de las piezas alcanzan hasta dos metros de altura y están hechas de cartón. Estas estructuras artísticas buscan sumergir a los habitantes y visitantes en la rica tradición mexicana de la festividad.



También informaron que se ofrecerá un programa cultural y artístico que se extenderá hasta el 31 de octubre, con más de 60 actividades entre música, teatro, danza, exposiciones, talleres, y el tradicional corredor gastronómico y artesanal, además de la esperada Caminata al Mictlán.