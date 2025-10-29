Benito Juárez es la alcaldía con mayor inversión en materia de protección civil en CDMX

El alcalde agradeció al Gobierno de la Ciudad el apoyo brindado en momentos importantes.

La alcaldía Benito Juárez firmó un convenio de coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México con el que se fortalece el Atlas de Riesgo de la demarcación que pasó de tener cuatro capas de información a 17, lo que lo convierte en una herramienta esencial para la planeación preventiva y la protección de la vida y el patrimonio de los benitojuarenses, cuya función principal saber cómo actuar en casos de contingencia.



La firma se llevó a cabo durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, donde el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza refrendó que para su gobierno la Protección Civil es una prioridad y destacó la gran labor que diariamente realizan los elementos que pertenecen a esta área de la demarcación.



En materia de Protección Civil destaca la histórica inversión de 33 millones de pesos que ha destinado esta administración a la compra de 16 unidades de última generación; 8 unidades de rescate urbano de primer contacto e igual cantidad de ambulancias, entre ellas, una de terapia intensiva, única en su tipo en toda la Ciudad de México, con las cuales se da servicio gratuito a quien las requiera.



Este acto fue encabezado también por Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, quien reconoció el avance que la alcaldía ha tenido en la materia y celebró la buena coordinación de ambas instancias en beneficio de los benitojuarenses.



En tanto, Bernardo Lartigue, jefe de Gabinete de la alcaldía Benito Juárez afirmó que “la seguridad humana no se impone desde la autoridad, se construye con confianza, planeación y resultados. En la gestión integral de riesgos hay siete etapas, en Benito Juárez, esas etapas no son teoría, son práctica cotidiana.



“Cada minuto de prevención que ganamos evita horas de emergencia, cada capacitación, cada dictamen técnico, cada simulacro, es una inversión directa en bienestar social y cada respuesta oportuna de protección civil, de paramédicos, de brigadistas es una muestra de lo que significa un gobierno presente preparado, también porque no decirlo humano”.



Tan sólo en el primer año del gobierno del alcalde Luis Mendoza, paramédicos, rescatistas y demás personal que forma parte del equipo de Protección Civil de Benito Juárez han brindado 2 mil 990 atenciones prehospitalarias, y ha capacitado a 4 mil 831 personas en la materia.



Durante la temporada de lluvias atípicas que azotaron gran parte de la Ciudad de México, en Benito Juárez se dio atención oportuna a mil 870 afectaciones relacionadas con caída de árboles, se brindó apoyo en la realización de 492 eventos masivos, acompañando a la comunidad en festividades, celebraciones y actividades culturales y recreativas, en ambos casos, de la mano con el Gobierno de la Ciudad.



Finalmente el alcalde agradeció al Gobierno de la Ciudad el apoyo brindado en momentos importantes, “esta es la familia de Protección Civil, los límites territoriales y políticos van más allá de lo que requiere la Protección Civil. Aquí no vemos colores, vemos atención, vemos integridad, para mí es un orgullo poder encabezar estos esfuerzos y agradezco mucho siempre el apoyo de la secretaria”.