Sheinbaum dice que hay abierta una investigación sobre espionaje en CDMX

Asegura que personas que trabajaban en la administración anterior le advirtieron que la estaban espiando.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la investigación que se dio a conocer en la víspera sobre espionaje, “el viejo régimen se dedicaba a espiar a todos aquellos que fuéramos de oposición desde hace muchísimos años, pero en particular el último gobierno”, indicó.

La mandataria capitalina dijo que “esto que hoy se da a conocer, lo único que muestra es que desde la Dirección Federal de Seguridad, hasta el CISEN, su principal labor era espiar a la oposición para prevalecer ese régimen de privilegios, de corrupción de autoritarismo, ahí si corrían a periodistas de la radio, sin tentarse el corazón porque habían hablado mal de uno o del otro presidente”, señaló.

Resaltó que consultará con la fiscal Ernestina Godoy Ramos sobre si hay una investigación sobre el caso de espionaje que presentó el diario británico The Guardian sobre que el círculo más próximo a López Obrador, periodistas y políticos, fueron objetivos potenciales de vigilancia por parte de un cliente gubernamental de la empresa israelí NSO Group entre 2016 y 2017, antes de llegara al poder.

Relató que cuando estaba haciendo la encuesta a la jefatura de Gobierno, “se acercaron a mí algunas personas que trabajaban en la administración anterior para decirme de buena voluntad que estaban espiando mi correo electrónico, mi teléfono, que tuviera cuidado”, dijo.

Sheinbaum resaltó que también cuando llegó a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, su administración supo de “un edificio, Sterling, creo se llamaba, donde habia equipos de espionaje también a la oposición, que ya no se encontraron muchas cosas, pero se inició una carpeta de investigación, encones habría que preguntarle a la fiscal como va esa investigación que se hizo entonces y qué alcances ha tenido”, dijo.

Las interceptaciones con el software malicioso, suministrado por la firma israelí NSO Group, se produjeron cuando López Obrador lideraba la oposición al mandatario Enrique Peña Nieto.