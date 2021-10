Hijo de Romero Deschamps ocultó 10 inmuebles en paraíso fiscal: Pandora Papers

El hijo del exlíder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, apareció entre los nuevos hallazgos de la investigación periodística Pandora Papers por utilizar una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas para gestionar diez propiedades que tiene en México.

Alejandro Romero Durán, uno de los tres hijos del exlíder del Sindicato de Trabajadores de Petróleos de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, utilizó una empresa de papel llamada Steller Overseas Holdings Inc., en las Islas Vírgenes Británicas, para gestionar diez inmuebles en México, entre ellos una casa, un departamento y un penthouse, además de cuatro casas en Naucalpan y Huixquilucan, en Estado de México y otras más en Cancún, Hidalgo y Guanajuato.

El hallazgo forma parte de las indagatorias alrededor de los Pandora Papers, la filtración más grande de la historia sobre cómo los millonarios de todo el mundo ocultan sus riquezas en paraísos fiscales como las Islas Británicas.

Según la investigación publicada por periodistas de Proceso, El País y Quinto Elemento Lab, en 2009, Steller Overseas Holdings Inc (creada ocho años atrás) tenía como beneficiarios finales a Alejandro Romero Durán y a una mujer de nombre María Cristina Rosalía Cid Durán. En diciembre de 2012, Alejandro Romero Durán pasó a ser el accionista único de esta empresa de papel.

Es decir, esta sociedad aparece como la dueña de los bienes inmuebles, pero tiene como beneficiario final al hijo del exlíder sindical. Alejandro Durán, en los documentos revisados, aparece como “comerciante” y declara que sus fondos provienen de bienes que heredó de su abuelo 26 años antes. No obstante, según lo publicado en El País, Octaviano Herández Martínez conoció a Carlos Romero Deschamps de niño y, según su testimonio, tanto el exlíder petrolero, como su padre eran de origen muy humilde.

La Unidad de Inteligencia Financiera no tenía en la mira el caso

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una denuncia contra Romero Deschamps y once de sus familiares (incluyendo a sus hijos) ante la Fiscalía General de la República por diversos delitos que derivaron en posible enriquecimiento ilícito. No obstante, en dicha acción no aparece la empresa offshore que se dio a conocer por los Pandora Papers.

Es importante resaltar que, según lo publicado por la revista Proceso, la empresa de papel utilizada por el hijo de Romero Deschamps fue registrada a través de acciones al portador, una figura muy opaca que elimina cualquier vínculo legal entre una persona y una sociedad. Además, esta figura ha sido eliminada de la mayoría de los países por ser utilizada para actividades ilegales y de lavado de dinero.