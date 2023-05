Inicia la entrega de boletas electorales sin incidentes

Se realizó la entrega de 2 millones 205 mil 360 boletas electorales, así como de documentación electoral a siete Consejos Distritales del IEEM.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) inició la entrega de documentación electoral, incluyendo las boletas electorales, a Juntas Distritales, no reportando incidente alguno durante el traslado.



Se dio a conocer que en las instalaciones de la empresa Litho Formas S.A de C.V. (Tlalnepantla) se realizó la entrega de 2 millones 205 mil 360 boletas electorales, así como de documentación electoral a siete Consejos Distritales del IEEM, a través de siete rutas de traslado: a la Junta Distrital No.9 con cabecera en Tejupilco, No. 25 Ciudad Nezahualcóyotl, No. 34 Toluca, No. 38 Coacalco, No. 42 Ecatepec, No. 30 Naucalpan y No. 18 de Tlalnepantla.



En todo momento, se contó con resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal, personal de Oficialía Electoral, Contraloría, integrantes de Consejos Distritales, observadores electorales y representantes de partidos políticos.



La documentación fue trasladada por camionetas de 3.5 toneladas, cuyas puertas fueron selladas para evitar alteraciones.



Claudia Posadas González, presidenta del Consejo Distrital No. 34 Toluca, refirió “Tras llegar el convoy, verificamos que nuestra bodega electoral estaba completamente vacía, que no tuviera alteraciones para iniciar la descarga de la documentación”, dijo.



Dicha Junta Distrital recibió 295 mil 530 actas de jornada electoral y boletas, actas de escrutinio y cómputo de casilla, y aditamentos especiales para las urnas electrónicas.



“Una vez resguardada toda la documentación en la bodega, nosotros vamos a proceder a la revisión de este material, vamos a proceder a seccionarlo para continuar lo más pronto posible con la actividad de sellado los días miércoles y jueves”, agregó.