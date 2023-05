Monreal desconfía de encuestas de Morena

“Si Morena organiza la encuesta para definir candidatura presidencial no participo”, insiste el senador.

El senador Ricardo Monreal anunció que si Morena es quien realiza la encuesta para elegir al candidato de ese partido a la Presidencia de la República, él no participará, y llamó a los gobernadores y presidentes municipales a “sacar las manos” de la contienda interna.



“Si la encuesta la lleva a cabo el partido, como en el 2017, no participaré porque sería volverse a quemar con la misma leche. No habría aprendido la lección, porque ya no un dime o un direte o una posición personal, ahora es una posición del secretario de Gobernación, que acepta que hace cinco años gané la encuesta y perdí en el partido la nominación”.



En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le asiste la razón al pedir piso parejo, reglas claras y que el partido no solape “cargadas” anticipadas.



En este marco, descartó una ruptura del canciller con el resto de los aspirantes y con Morena por lo desigual de la competencia.



Ricardo Monreal negó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenga “metidas las manos” en el proceso interno de Morena, como si lo hacen gobernadores y presidentes municipales.



“El presidente de la República, el licenciado López Obrador, desde mi punto de vista ha actuado en razón de su investidura y no se ha metido al proceso. Pero, en cambio sí otros actores que deberían de ser recatados y prudentes, como gobernadores y gobernadoras o presidentes municipales o funcionarios públicos de distintos niveles y deberían ser recatados y cuidar la unidad de Morena”, reiteró.



Por otra parte, calificó como una “estrategia política válida” la propuesta de Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, de que se realice una consulta que determine si los ministros de la Corte deben ser electos por el voto popular.



“No es una trampa. Yo no lo asumo como un ruido, menos trampa para intentar o desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia. Es un derecho que tienen los legisladores”, subrayó.