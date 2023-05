Gobierno de Puebla descarta compras de pánico por el Popocatépetl

El titular del Ejecutivo poblano sostuvo que ya destinó una bolsa específica para atender desastres naturales, pero no especificó cuánto.

Ante la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el gobierno de Puebla no realizará gastos ni compras innecesarias, pues las arcas del estado cuentan ya con un apartado de recursos que servirá para atender una eventual emergencia, defendió el mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina.



En rueda de prensa desde Casa Aguayo, el titular del Ejecutivo poblano sostuvo este día que su administración ya destinó una bolsa específica para atender desastres naturales, pero no especificó a cuánto asciende la misma.



Apuntó, en respuesta a un cuestionamiento formulado por El Sol de Puebla, que no buscará adquirir productos que no se requieran ante la emergencia, defendiendo así que no se harán “compras de pánico” o “compras extraordinarias”.



“Hay previsiones, por parte del gobierno del estado, para poder generar este tipo de condiciones; segunda, hemos tomado la decisión de actuar con mucha responsabilidad. No sé en otros momentos y en otros gobiernos, pero muchas veces es un pretexto para generar compras que traen muchas bolas de humo”, comentó.



Precisó que cada una de las secretarías de su gabinete cuentan ya con un apartado de recursos para dar atención a la población en caso de ser necesario.



“Estaremos atendiendo esta contingencia, no necesitamos pretextos para gastar en cosas que no sean necesarias. Todo en su momento, y este gobierno está preparado para dar resultados”, subrayó Céspedes Peregrina.