48 días para que Delfina Gómez encabece el nuevo gobierno

La gobernadora electa inicia su mandato el 16 de septiembre y enfrentará diversos retos en la entidad; violencia y transporte público son sólo algunos de ellos.

Con la expedición del Bando Solemne por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que reconoce a la maestra Delfina Gómez Álvarez como Gobernadora Electa del Estado de México, en 48 días asumirá las riendas de la entidad mexiquense.



Atrás quedó la campaña, el proselitismo y, ahora, Delfina Gómez Álvarez enfrentará la realidad de la entidad, como la inseguridad, el transporte público, la falta de generación de empleos, la violencia de género y la pobreza que sufren los habitantes.



Hay que recordar que el Estado de México está conformado de 125 municipios y 16.9 millones de habitantes, el 13.5% del total de nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), lo cual representa ya un reto para la gobernadora.



Uno de los problemas más graves, es en el transporte público, donde al menos 40.2% personas han reportado haber sufrido un robo o asalto en la calle o en las unidades, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 del Inegi, lo que representa un aumento de al menos 10 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.



En materia de empleo, la Población Económicamente Activa en el Edomex es de 7 millones 256 mil 647 personas, de acuerdo con un estudio realizado en 2021 por la Secretaría del Trabajo Federal. De ellas, sólo 4 millones 812 mil 540 son trabajadores asalariados, mientras que un millón 621 mil personas son trabajadores por cuenta propia.



Hasta dicho año, la cifra de personas desocupadas en dicha entidad era de 472 mil 365 personas.



Hay que destacar que el Estado de México encabeza la lista de entidades donde se han cometido feminicidios, ya que tan sólo de los meses de enero a abril de 2023, la entidad reporta 36 de estos crímenes, de 281 que han ocurrido en dicho periodo a nivel nacional, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



De acuerdo con la misma dependencia, la entidad está en segundo lugar de llamadas de emergencia al número 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer también en los primeros cuatro meses de este año.



Al menos 48.9% de la población del Estado de México está en condiciones de pobreza y 8.2% está en pobreza extrema, según datos del 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.



Esto representa un aumento en dichas cifras, ya que en 2018 la población en condiciones de pobreza era de 41.8% y en pobreza extrema era del 4.7%.



Delfina Gómez Álvarez obtuvo más de tres millones 200 mil votos, con lo que puso fin a más de 90 años de gobiernos del PRI; la maestra asumirá su cargo el próximo 16 de septiembre, cuando acuda al Congreso estatal para rendir protesta como la primera gobernadora de la entidad.



De acuerdo con la Constitución local, Delfina Gómez expresará lo siguiente esta los diputados locales:



“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por su bien y prosperidad; y si no lo hiciere así, que la Nación y el Estado me lo demanden”.



El 16 de septiembre inicia una nueva era en el Estado de México, entidad que era de los últimos bastiones del PRI y se le veía como “la cereza en el pastel” para Morena.