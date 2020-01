Mesera recibe “regalo” de año nuevo: 2020 dólares de propina

Franzoni, quien es madre soltera y hace un año no tenía dónde vivir, no podía creer la cantidad, pero el gerente le aseguró que era cierta. Ella dijo que planea utilizar el dinero para recuperar su licencia de conducir y empezar a ahorrar.

“Cosas como esta no le pasan a la gente como yo”, dijo la mesera Danielle Franzoni al diario The Alpena News.

Previous Comienzan los tradicionales festejos de año nuevo en Times Square