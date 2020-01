Roger Martínez tendría que aceptar oferta de la MLS si quiere salir de América

Todo parece indicar que si Roger Martínez quiere salir de América tendrá que ser a la MLS, pues en Coapa no aceptarán la oferta de Génova para que el colombiano vaya a préstamo.

En América tienen claro que tienen que hacer rentables a los jugadores por los que han pagado varios millones de dólares y en el caso de Martínez no aceptarán que salga del club si no es vendido y por el momento no tienen buenas ofertas de Europa, por lo que Martínez tendría que ir a la MLS.

Pese a que su salida no es segura, Miguel Herrera no lo utilizará más, pues el jugador se ha mostrado a disgusto dentro del club y el estratega prefirió no crear mal ambiente con los compañeros.

América todavía espera la llegada de un refuerzo más, especialmente un mediocampista que llene la posición dejada por Guido Rodríguez.