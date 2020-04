Papá de Santiago Ormeño dice que entrenadores discriminan a su hijo por ser rubio

Santiago Ormeño, jugador del puebla ha ganado notoriedad en los días recientes, no por ser un jugador destacado, sino porque guio a su equipo al triunfo en el torneo de videojugos organizado por la Liga Mx, aunque, de acuerdo a su padre, el mexicano no ha triunfado porque los entrenadores son “rubiofóbicos”.

