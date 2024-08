Claudia Sheinbaum hace historia: será la primera mujer Presidenta de México

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su triunfo no es individual sino de todas las mujeres mexicanas y se comprometió a trabajar con honestidad durante su mandato.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entregó a Claudia Sheinbaum la constancia de mayoría de votos que la acredita como presidenta electa de México.



A la entrega de la constancia Sheinbaum Pardo acudió acompañada de sus hijos, Mariana y Rodrigo; su madre Annie Pardo Cemo y su esposo Jesús María Tarriba Unger, la Sala Superior del TEPJF oficializó el triunfo de la morenista quien es la primera mujer en llegar al máximo cargo político del país.



Durante su discurso, Sheinbaum afirmó que la elección del pasado 2 de junio fue una jornada participativa, democrática, pacífica, ordenada y libre y destacó el significado de que, por primera vez en la historia de México una mujer llegue a la Presidencia.



“Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidenta electa una mujer, como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo únicamente como un triunfo individual o como el esfuerzo personal, el día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas”, dijo.



Sheinbaum se comprometió a luchar para seguir construyendo igualdad y libertad para todas las mujeres mexicanas, especialmente para las más vulnerables.



Mencionó que fueron 35 millones 924 mil 519 de votos de mexicanos que rechazaron el regreso al poder de gobiernos corruptos.



“El mandato es claro, continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública, la que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador, y como lo ofrecí y manifesté durante todo el proceso electoral eso significa seguir construyendo un México libre de bienestar, un México de derechos en paz, fraterno, independiente, soberano, democrático y justo”.



La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto destacó que en la votación en la que Claudia Sheinbaum resultó ganadora, México rompió el techo de cristal. “Nada opaca el hecho de que México tiene la primera mujer presidenta de la nación por voto ciudadano”.



En su primer discurso en un acto masivo como presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo envió tres mensajes políticos: “nunca” se va a deslindar de su mentor político Andrés Manuel López Obrador, Morena deberá elegir a su próximo líder nacional en septiembre próximo, y los legisladores entrantes deben aprobar el Plan C.



En el acto llamado “La Victoria del Pueblo” en el Teatro Metropólitan, la morenista anunció dos ideas en su discurso: “Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres”.



Sheinbaum Pardo recordó la tarea de los legisladores entrantes: “aprobar, en el corto plazo”, las reformas enviadas por el presidente López Obrador, mejor conocidas como el Plan C.



Así lo dijo frente a Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación y única militante que ha hecho pública su intención de ser la próxima dirigente de Morena. Junto a ella estaban otros miembros del gabinete obradorista: Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad y próxima de Gobernación, y Rafael Ojeda de Marina y Luis Cresencio Sandoval de la Defensa Nacional.



Atrás de ellos, la mayoría de los gobernadores morenistas en funciones; más atrás y a los lados, los mandatarios electos y varios integrantes del su próximo gabinete central; así como sus excontrincantes internos.



Para cerrar su discurso, Claudia Sheinbaum recordó: “Tenemos una tarea enorme por delante. En muy poco tiempo deja y cierra su ciclo el mejor presidente Andrés Manuel López Obrador, y siempre vamos a guardar su legado de este gran dirigente y de este gran presidente, pero nos toca seguir unidos, seguir construyendo porque nos debemos al pueblo de México”.