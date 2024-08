Propone Martí Batres crear una Secretaría del Agua en la CDMX

El jefe de gobierno capitalino propone tres períodos de sesiones de las cámaras federales, lo que permitiría que se aproveche más el tiempo para hacer transformaciones y hacer reformas

En la presentación del libro de su autoría “50 propuestas legislativas para la transformación de México”, el mandatario capitalino consideró que puede realizarse un periodo intermedio de sesiones para continuar las reformas que requiere el país.



Los tiempos de transformación en México demandan tres periodos ordinarios de sesiones y no únicamente dos como actualmente se establece en la ley, propuso el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.



Martí Batres adelantó que en los 45 días que le quedan al frente del gobierno capitalino todavía enviará iniciativas al congreso local para consolidar para beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de México.



Batres no descarta enviar más iniciativas al Congreso de la ciudad, planteamos crear la Secretaría del Agua en la Ciudad de México, lo que implicaría una reforma constitucional a nivel local.



Además reconoció que medallistas paralímpicos le pidieron checar si podían recibir un apoyo por parte del gobierno de la ciudad.



Martí Batres señaló que las 50 propuestas las presentó cuando fue senador de 2018 a 2021, que algunas ya fueron aprobadas y otras están por aprobarse.



Respecto a la presunta sobrerepresentación que Argumenta la oposición, el jefe de gobierno Martí Batres explicó que en el llamado Plan A del presidente López Obrador, un conjunto de iniciativas, se establecía disminuir el número de legisladores y la representación proporcional sin embargo fue rechazada por Acción Nacional y el PRI.



Entonces como decían ‘El INE no se toca’ y bueno pues no se tocó el INE, pero tampoco se tocó el 8% del que ahora se están quejando tanto. Si hubieran aprobado las iniciativas del presidente López Obrador del plan, la representación sería proporcional directa y ahora tendrá que hacerse de acuerdo al doble principio de representación proporcional y representación nominal que está planteado en el artículo 54, y que ellos aprobaron en 1996 y que no quisieron cambiar hace 12 años y que ahora no les gusta, pero se tiene que aplicar, porque eso es lo que marca la Constitución la ley”, precisó.