TRABAJADORES EN PARO NO SUFRIRÁN NINGUNA REPRESALIA: AMLO

El presidente afirmó que está a favor de que los trabajadores se manifiesten, no obstante, pidió que fueran autocríticos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, garantizó que no habrá represalias contra los trabajadores del Poder Judicial que se manifiesten contra su Reforma Judicial, la cual, propone elegir a los jueces por voto popular y que en estos últimos días ha desatado un paro nacional por parte de este gremio.



Aseveró que son mal infundados los cuestionamientos de los manifestantes al temor que se tiene en que se agreda o se tomen represalias por las protestas.



López Obrador afirmó que está a favor de que los trabajadores se manifiesten, sin embargo les pidió ser autocríticos, no caer en la autocomplacencia y no dejarse manipular, porque no existe nada en la iniciativa de reforma que les afecte.



Rechazó un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que aparentemente alertaba el dejar de pagar sueldos a los trabajadores en huelga desde el miércoles.



Señaló que México es un país de libertades plenas y no hay represión.



López Obrador también defendió la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte mediante un proceso democrático, pues aseguró que los actuales funcionarios del Poder Judicial no perderán su derecho a ser candidatos en este nuevo esquema, que comenzaría en 2025.



“Ellos tienen pase directo para ser candidatos. Los nuevos que se inscriban, si son muchos, la comisión va a revisar si llenan los requisitos y, si son muchos, se va a elegir a un juez. Van a haber 200 solicitudes, se va a revisar si cumplen con los requisitos“, explicó.



La reforma asegurará la independencia del Poder Judicial y explicó que pese al paro, no se puede detener el funcionamiento de este órgano.



Los trabajadores judiciales están en contra de la reforma constitucional que el Congreso prevé aprobar en septiembre, cuando el oficialismo controle dos tercios de los escaños, porque argumentan que la elección popular de jueces afectaría la carrera judicial y permitiría la intromisión de partidos y el crimen.



El paro indefinido no incluye a la Suprema Corte ni al Tribunal Electoral, mientras que algunos juzgados atienden casos de emergencia.