Asistirá Fernández Noroña a Parlamento Internacional

En el encuentro participarán 46 presidentes de parlamentos europeos.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, informó que acudirá la próxima semana a un Parlamento, en Estrasburgo, Francia, en donde participarán 46 presidentes de parlamentos europeos y “prácticamente todos se han confirmado”.



Destacó que es un encuentro importante, pues la invitación se realizó a México, como país, por lo que será un viaje “relámpago”, considerando que viajará el próximo martes 18 de marzo por la noche y regresará el fin de semana.



Fernández Noroña anotó que su mensaje está perfilado para hablar de lo que sucede con Estados Unidos, del buen manejo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ha sido “excepcional”, de la importancia de acabar con el racismo, con el clasismo y la preocupación que hay en Europa sobre lo acontecido.



Además, dijo, abordará la importancia para dejar de perseguir la migración como si se tratara de un delito, de generar un trato más humano para los migrantes, de generar inversión en los países que tienen dificultades económicas para que la migración disminuya, de la defensa de la soberanía e independencia y de la integración económica del continente americano, que es una buena iniciativa y que se debe impulsar y tomar con seriedad.



El presidente de la Mesa Directiva del Senado agregó que más que ir al Congreso de Estados Unidos, es mejor ir a la patria grande. Rechazó que México esté peleado con España, y que si bien, él en lo particular no comparte la posición racista de la monarquía, no significa que haya conflicto, pues su forma de gobierno es una decisión del pueblo español.