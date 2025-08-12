Cuidados, Derecho Humano en la Constitución Política de la CDMX: Clara Brugada

-Las modificaciones tienen el objetivo de erradicar la división sexual del trabajo y reconocer el valor de las tareas de cuidados como un derecho humano universal, indivisible e indispensable para la sostenibilidad de la vida y la sociedad, indicó la Jefa de Gobierno

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la Iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados y propuestas de reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México, que tienen el propósito de erradicar la división sexual del trabajo, reconocer el valor de las tareas de cuidado y garantizar el cuidado como un derecho humano en la capital del país.

Brugada Molina recordó que, históricamente, las sociedades han organizado la vida sobre una división sexual del trabajo profundamente desigual, asignando a las mujeres y niñas de manera casi exclusiva la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado.

La mandataria capitalina destacó que esta desigualdad limita el acceso de las mujeres a oportunidades de empleo, educación, participación política y autonomía económica.

“Criar, alimentar, limpiar, acompañar, sanar, son tareas esenciales para la supervivencia y el bienestar colectivo, pero históricamente han sido invisibilizadas, desvalorizadas y realizadas sin remuneración”, aseveró.

Esta división de tareas del cuidado es natural no es natural, no surge de una condición innata ni de una elección libre, es el resultado de estructuras que durante siglos han confinado a las mujeres al espacio privado, enfatizó.

Las reformas propuestas incluyen modificaciones al artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para reconocer el derecho a cuidar, ser cuidado y el autocuidado como un derecho humano “universal, ineludible, interdependiente, indivisible e indispensable para la sostenibilidad de la vida y la sociedad”.

También se establece que los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados son productivos, esenciales para la reproducción social, generadores de valor económico y bienestar colectivo, y que su realización no debe estar determinada por roles de género, sino distribuirse entre las personas, el gobierno, el sector privado y el social.

El Sistema Público de Cuidados tendrá como objetivos reconocer, redistribuir y reducir las tareas de cuidado, así como erradicar la división sexual del trabajo por ser un mecanismo que propicia la desigualdad entre los géneros.

La jefa del Ejecutivo local informó que se cuenta con una inversión de 200 millones de pesos para la infraestructura del Sistema Público de Cuidados para un año, y contempla tener, en seis años, 200 sistemas y 300 espacios de cuidado y desarrollo infantil.

En conjunto, en la ciudad se cuenta con una inversión de 10 mil millones de pesos, que se distribuyen en apoyos y programas sociales: Desde la Cuna, con 560 millones; Pensión Universal para hombres de 60 a 64 años, con 231 millones; Ingreso Ciudadano Universal, con 853 millones; la construcción de las Casas de las 3R, con 500 millones; así como Mi Beca para Empezar y Entrega de Útiles Escolares, entre otros.

En cuanto a la iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados, Brugada Molina explicó que contempla servicios gratuitos como estancias para infantes de 6 meses a 6 años, casas de día para personas adultas mayores, centros de rehabilitación para personas con discapacidad, lavanderías populares y comedores comunitarios.

Además, plantea la coordinación con las 16 alcaldías para que cada una cuente con su propio sistema local de cuidados, integrado y articulado a nivel de ciudad.

La propuesta establece una meta de 30 años para lograr la mayor cobertura de infraestructura de cuidados en la capital y dispone que el presupuesto anual destinado al sistema no podrá ser menor al del año anterior, garantizando su sostenimiento, ampliación y mejora. Además, se incluye la obligación de contabilizar la aportación del trabajo de cuidados a la economía de la capital.

Finalmente, Ana María Falú, cofundadora de la Red Mujer y Hábitat para América Latina y el Caribe, tras reconocer el liderazgo de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, expresó su beneplácito por la presentación de esta iniciativa de ley, a la que calificó como histórica, pues permitirá regalar tiempo a las mujeres mexicanas y marcará un hito en la región para hacer justicia a las mujeres.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

ALARMANTE AUMENTO EN CONSUMO DE FENTANILO POR JÓVENES EN MÉXICO

12 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Los estados más afectados son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y la Ciudad de México El consumo de fentanilo …

Cotización del peso refleja trato preferente de Trump en aranceles: Banxico

12 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La evolución de los acontecimientos ha mostrado la importancia que tiene la integración de las cadenas productivas norteamericanas. Victoria Rodríguez, gobernadora del …

En México, las mujeres ya no somos invisibles, somos fuertes y decididas: Rosa Icela Rodríguez

12 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Destaca la secretaria de Gobernación el papel de las mujeres durante su participación en el Foro Parlamentario de AL y el Caribe. …

Yucatán refuerza fumigación masiva contra el dengue

12 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Al inicio de esta administración, el programa estatal de vectores contaba con apenas nueve unidades vehiculares. Tras más de 13 años sin …

Invitan a formar parte de la jornada de reforestación “Aliados del Bosque”

12 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-“Aliados del Bosque” es una jornada de reforestación donde se establecerán 575 individuos de especies nativas del Área Natural Protegida La SEDEMA …

Delfina Gómez es la gobernadora de Morena mejor evaluada

12 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Su compromiso con el bienestar social, la seguridad pública y el desarrollo económico del estado han sido los principales ejes de su …

Disminuyó 29% el robo de vehículos en Edoméx

12 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-De enero a la fecha se han registrado 6 mil 112 robos de vehículos menos en comparación con el mismo periodo de …

Atlas de Riesgos 2025 busca prevenir emergencias en los 125 municipios: Horacio Duarte

12 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-La actualización del Atlas de Riesgos 2025 fue posible gracias a la colaboración entre académicos, científicos, iniciativa privada, sector público, municipios y …

Rectora de la UAEMéx y estudiantes de Antropología mantienen diálogos para atender demandas estudiantiles

12 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Zarza Delgado reafirmó el compromiso institucional de implementar acciones puntuales para fortalecer la seguridad, la inclusión y el bienestar académico de la …

Metepec el municipio que más invierte en obra pública: Fernando Flores

12 agosto, 2025
Destacado, Edomex

En el municipio se han destacado las labores y resultados que está entregando el programa “Escuadrón Tapa tu Bache” El presidente municipal …

Modelo AHORA y Alerta AHORA, estrategias que permiten disminuir los casos de Violencia de Género: Ana Muñiz

12 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Durante la reunión del SMITyOHM se dieron a conocer los resultados obtenidos hasta la fecha en el municipio. En el municipio de …

FGJEM lanza Unidad de Cercanía Social para agilizar denuncias en Edoméx

12 agosto, 2025
Destacado, Edomex

El objetivo principal de la unidad es brindar una atención inmediata y humana. En respuesta a los constantes reclamos ciudadanos por la …

Diablos del Toluca siguen imparables; derrotan al FC Juárez 2-0

12 agosto, 2025
Deportes, Destacado

Toluca se mantiene en las primeras posiciones del Apertura 2025 y acecha el liderato de la tabla de Liga MX Toluca retomó …

Anuncia Taylor Swift su duodécimo álbum de estudio: “The Life of a Showgirl”

12 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

Se lanzará una edición especial limitada en vinilo del álbum. Taylor Swift anunció su duodécimo álbum de estudio: “The Life of a …

SE MANIFIESTAN EN CIUDADES DE MÉXICO POR FALTA DE MEDICAMENTOS

11 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

En distintas regiones del país miles de familiares y pacientes exigieron el suministro de medicamentos. Bajo la consigna “Queremos vivir”, miles de …

Establece México precios mínimos a la exportación de tomates frescos a EEUU

11 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

“La medida busca proteger la planta productiva nacional, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto al consumo interno”, dijo …

Reciben certificado electrónico más de medio millón de egresados: Mario Delgado

11 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Señaló que la SEP sigue avanzando en su compromiso de modernizar y agilizar los procesos académicos en nivel medio superior Mario Delgado …

Inicia Mara Lezama reactivación urbana en Felipe Carrillo Puerto

11 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-El primer cuadro de Carrillo Puerto se transformará en un corredor, una galería viva que narre la profunda identidad Maya Para transformar …

Clara Brugada presenta plan para limpiar y sanear 26 barrancas

11 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-El Plan Integral de Recuperación de Ríos y Barrancas 2024-2030 contempla la limpieza, saneamiento y restauración de mil hectáreas de suelo verde. …

Refuerzan en la alcaldía Benito Juárez acciones ante temporada de lluvias

11 agosto, 2025
CDMX, Destacado

Esto mejorará en un 30% la capacidad de respuesta ante este tipo de contingencias. El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, anunció …

Impulsa Delfina Gómez los derechos de mujeres y niñas para promover la igualdad de género en México

11 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Participa en la inauguración del primer Foro de Gobiernos Subnacionales “Ciudades Cuidadoras y Transformadoras”, con representantes de más de 15 países. La …

Se construirán en Edoméx 10 estancias infantiles en la Zona Oriente

11 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Los centros serán operados por profesionales del IMSS para brindar cuidado y desarrollo integral a los hijos de madres trabajadoras. El Gobierno …

Entrega Saray Benítez vehículos utilitarios en Mexicaltzingo

11 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que con estas herramientas se podrá mejorar la capacidad de respuesta por parte de las áreas operativas del Ayuntamiento. La presidenta …

Avanza UAEMéx en diálogo y acciones, logrando una transformación universitaria: Patricia Zarza

11 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-La rectora resaltó la importancia de contar con comités de seguimiento a los acuerdos y solicitudes de las asambleas estudiantiles. La rectora …

Facilitarán en Toluca acceso a servicios básicos a personas de escasos recursos: Ricardo Moreno

11 agosto, 2025
Destacado, Edomex

El ayuntamiento de Toluca aprobó exentar pago de trámites y documentos a grupos vulnerables El Cabildo de Toluca aprobó por unanimidad la …

En Naucalpan somos un gobierno de territorio, no de escritorio: Isaac Montoya

11 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Afirmó estar convencido de que la paz se construye en comunidad. En el municipio de Naucalpan, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, …

Se impulsa en Edoméx la inclusión y respeto con exitosa Feria de Salud para la comunidad LGBTIQ+

11 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Se llevó a cabo la Feria de la Salud de la Diversidad en la Alameda de Toluca. La Alameda de Toluca se …

Cristiano Ronaldo anota doblete y todo el estadio grita “Siu”

11 agosto, 2025
Deportes, Destacado

A pesar de la presencia del portugués, el equipo de Al Nassr perdió ante el Almería. El portugués, Cristiano Ronaldo, regresó a …

Rumores de romance entre Shakira y Chris Martin

11 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

Toda la polémica se desata después de que la colombiana le dedicara “Antología” al cantante de Coldplay durante su último concierto. Shakira …

LUISA ALCALDE PIDE A MORENISTAS A VIVIR EN LA JUSTA MEDIANÍA A PESAR DE CONTAR CON RECURSOS

8 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Recordó que los dirigentes de Morena no se dedican a saquear ni traicionar al país. Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, …

INE muestra avances de la nueva credencial de elector digital

8 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La combinación de mejoras físicas y avances digitales permitirá no solo aumentar la seguridad contra falsificaciones, sino también ofrecer un medio de …

Aún no se tiene un proyecto consignado para la Reforma Electoral: Pablo Gómez

8 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Insistió que la prioridad sería revisar el sistema de partidos y el modelo de comunicación política Iniciaron las labores de la comisión …

Mara Lezama y Sebastián Ramírez revisan avances para fortalecer el desarrollo turístico de Q. Roo

8 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-Revisan avances en la transferencia de las obligaciones y responsabilidades de conservación, operación y mantenimiento de la zona hotelera de Cancún y …

Clara Brugada se compromete a defender el Bosque de Agua y El Ocotal

8 agosto, 2025
CDMX, Destacado

Al escuchar a vecinas y vecinos sobre este tema, la mandataria ofreció realizar una mesa de trabajo en los próximos días. La …

Alessandra Rojo de la Vega recibió al Embajador de Corea del Sur para refrendar los lazos culturales

8 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-La alcaldesa reconoció la aportación cultural de la comunidad coreana, especialmente en la Zona Rosa y se comprometió a seguir impulsando espacios …

Manuel Vilchis anuncia la Feria del Marisco en San Luis Mextepec

8 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

El presidente municipal señaló que esta edición se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de agosto. El presidente municipal …

Delfina Gómez fortalece el sistema de salud del Edoméx con esquema IMSS-Bienestar

8 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

En la reunión con la presidenta Sheinbaum se revisaron los avances en infraestructura hospitalaria en Ecatepec, Chimalhuacán y Valle Ceylán, en Tlalnepantla. …

DHL inaugura centro logístico en Edoméx

8 agosto, 2025
Destacado, Edomex

El embajador de Alemania, Clemens von Goetz, reafirmó la confianza de las empresas germanas en seguir invirtiendo en México. Autoridades de la …

Continúa UAEMéx con un diálogo abierto y soluciones concretas: Patricia Zarza

8 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Se establecerán mejoras de infraestructura y fortalecimiento académico en beneficio del estudiantado. Como parte de los encuentros sostenidos con asambleas estudiantiles, la …

Entrega Ricardo Moreno fertilizante y refuerza alianza con el campo

8 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Firman convenio de colaboración con la Secretaría Estatal del Campo, que encabeza María Eugenia Rojano Valdés El gobierno de Toluca entregó 60 …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.