UAEMéx analiza auditar administración anterior para garantizar transparencia

-La rectora Zarza Delgado mantuvo una mesa de trabajo con estudiantes de la Facultad de Economía.

Informó la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) que están evaluando la viabilidad de auditar la gestión anterior, esto tras una serie de solicitudes presentadas por estudiantes de la Facultad de Economía para fortalecer la transparencia en los procesos administrativos; sin embargo señalaron que las auditorías anuales se realizan y publican regularmente.



La rectora Patricia Zarza Delgado, acompañada por autoridades universitarias atendió en la mesa de trabajo con la asamblea estudiantil de la Facultad de Economía diversas solicitudes relacionadas con infraestructura, higiene y mecanismos de evaluación.



En la asamblea se planteó mejoras en infraestructura, instalación de lavamanos y suministro de artículos de higiene en sanitarios. Además, propuso la creación de mecanismos públicos para la evaluación estudiantil y del personal docente.



Zarza Delgado informó que ya se avanzó en las cotizaciones de materiales necesarios, sin embargo para completar el proceso es necesaria la participación de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para habilitar procedimientos que garanticen la transparencia en el manejo de recursos.



Como parte de los acuerdos, se acordó establecer una mesa de trabajo permanente integrada por estudiantes, docentes y personal administrativo para dar seguimiento a las problemáticas y propuestas.



También se propuso crear una Coordinación de Atención a las Demandas Estudiantiles para canalizar inquietudes y dar seguimiento a los acuerdos. Además informó que en caso de tener alguna denuncia contra el personal docente o administrativo, se deben presentarse formalmente con pruebas para que las instancias correspondientes puedan dar seguimiento.



Finalmente, la asamblea acordó realizar una votación democrática para definir el inicio de clases, con un proceso transparente y participativo.



Además se reunió la rectora en una mesa de diálogo con la asamblea estudiantil de la Facultad de Geografía para atender sus principales demandas. Entre los temas prioritarios, se abordó la solicitud de destitución de personal docente, la cual será revisada conforme a los procesos jurídicos correspondientes. Para garantizar un ambiente seguro y libre de represalias, se propuso la firma de un acuerdo de mutuo respeto.



La asamblea planteó demandas en infraestructura, como la instalación de rampas para personas con discapacidad, ampliación del laboratorio de Geología y adquisición de equipo académico. Además, se evalúa ampliar los servicios de salud y apoyo psicológico para estudiantes, así como la creación de un fondo para viáticos en prácticas de campo.



Buscando facilitar la gestión de estas solicitudes, se propondrá una coordinación que centralice la atención y seguimiento a las demandas estudiantiles. La rectora reafirmó su compromiso con la transformación universitaria y la construcción de un ambiente académico inclusivo, seguro y de calidad, en colaboración con la comunidad de la Facultad de Geografía.