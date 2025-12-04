Exhorta Mara Lezama a construir un Quintana Roo más incluyente y empático

-Nadie atrás: mensaje de Mara y Vero Lezama que impulsan un nuevo compromiso con la discapacidad, sin que nadie se quede fuera ni nadie se quede atrás

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, ratificaron el compromiso de este gobierno humanista con corazón feminista para construir un Quintana Roo más empático, incluyente y sin barreras que limiten el desarrollo de nadie.



Al dirigir un mensaje a las y los quintanarroenses, la Gobernadora destacó que el enfoque de este gobierno diferente es hacer de Quintana Roo un estado más eficiente y profundamente humano, donde todas las personas sean el centro de las decisiones, especialmente quienes viven con alguna discapacidad.



Invitó a la población que requiera apoyo a acercarse al Centro de Rehabilitación Integral Quintana Roo (CRIQ), cuyo número de contacto es 983 127 1212 Ext: 1011



Verónica Lezama, presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, subrayó que desde la institución se trabaja para brindar atención digna, terapias especializadas, apoyo en temas de autismo, transporte inclusivo y espacios accesibles, siempre con cercanía y respeto.



“El compromiso es claro: que nadie, absolutamente nadie, se quede atrás”, afirmó.



Como parte de la jornada conmemorativa, en diversos municipios, incluidos Benito Juárez, Playa del Carmen, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto e Isla Mujeres, se realizaron ferias de servicios, marchas, actividades culturales, conferencias y brigadas informativas orientadas a promover la sensibilización y el respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad.



Mara Lezama concluyó enviando un mensaje de unidad: “En este gobierno humanista, con corazón feminista, todas y todos son parte fundamental. Las personas con discapacidad son prioridad”.