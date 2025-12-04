Exhorta Mara Lezama a construir un Quintana Roo más incluyente y empático

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, ratificaron el compromiso de este gobierno humanista con corazón feminista para construir un Quintana Roo más empático, incluyente y sin barreras que limiten el desarrollo de nadie.
Al dirigir un mensaje a las y los quintanarroenses, la Gobernadora destacó que el enfoque de este gobierno diferente es hacer de Quintana Roo un estado más eficiente y profundamente humano, donde todas las personas sean el centro de las decisiones, especialmente quienes viven con alguna discapacidad.
Invitó a la población que requiera apoyo a acercarse al Centro de Rehabilitación Integral Quintana Roo (CRIQ), cuyo número de contacto es 983 127 1212 Ext: 1011
Verónica Lezama, presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, subrayó que desde la institución se trabaja para brindar atención digna, terapias especializadas, apoyo en temas de autismo, transporte inclusivo y espacios accesibles, siempre con cercanía y respeto.
“El compromiso es claro: que nadie, absolutamente nadie, se quede atrás”, afirmó.
Como parte de la jornada conmemorativa, en diversos municipios, incluidos Benito Juárez, Playa del Carmen, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto e Isla Mujeres, se realizaron ferias de servicios, marchas, actividades culturales, conferencias y brigadas informativas orientadas a promover la sensibilización y el respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad.
Mara Lezama concluyó enviando un mensaje de unidad: “En este gobierno humanista, con corazón feminista, todas y todos son parte fundamental. Las personas con discapacidad son prioridad”.