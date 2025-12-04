Toluca activa tres trenes de repavimentación

-Empieza repavimentación histórica de vialidades para la capital, con ahorro en tiempo y dinero al calentar, retirar y reutilizar el 100% de la carpeta asfáltica dañada.

Con el pulso firme en respuesta a una población que aspira a un entorno moderno y seguro, este martes iniciaron su travesía tres trenes de repavimentación, un equipo de alta tecnología concebido para enfrentar uno de los problemas más persistentes de la capital mexiquense: los baches.



Estas unidades podrán atender una demanda histórica de la ciudadanía, las calles toluqueñas que durante años han sufrido los estragos del abandono en materia de mantenimiento urbano, para hoy, empezar a escribir otra historia más positiva, señaló el Presidente municipal, Ricardo Moreno.



Los trenes de repavimentación cuentan con tecnología para lograr una rehabilitación completa. Gracias a lo anterior, los tiempos de suspensión de circulación por los trabajos realizados en vialidades, se reducen significativamente, aminorando molestias para el tránsito vehicular.



En este punto, Moreno Bastida se enlazó vía remota con las brigadas que atienden a dos importantes vías de la ciudad; la calle Ignacio López Rayón en la delegación San Pablo Autopan, la cual beneficiará a más de 19 mil habitantes de la zona; así como con el equipo que atiende la calle Camino a San Juan Tilapa, de la delegación Tlacotepec, favoreciendo a cerca de ocho mil habitantes de la zona.



Hoy, Toluca se adentra en un camino de transformación, donde la tecnología, la planeación y la voluntad de servir convergen para devolver a la ciudad el orden, la fluidez y la seguridad que su gente merece.



Con este arranque continúa la recuperación urbana que se desarrollará durante los próximos meses y simboliza un nuevo comienzo para Toluca al avanzar por un sendero de transformación donde la tecnología, la planeación y la vocación de servicio.