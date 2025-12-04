Se avanza en San Mateo Atenco con obras estratégicas: Ana Muñiz

Ante vecinos, reiteró que su administración ha cumplido ya casi el 70% de los compromisos adquiridos en campaña.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, tras presentar su primer informe de gobierno, inició un recorrido casa por casa para entregar personalmente el documento y dialogar con la ciudadanía.



Muñiz Neyra señaló: “Estamos rindiendo cuentas barrio por barrio. Aunque ya realizamos el acto protocolario, ahora regresamos a las calles para entregar el informe directamente a las familias”.



Ante vecinos, reiteró que su administración ha cumplido ya casi el 70% de los compromisos adquiridos en campaña; afirmó que los resultados ya comienzan a vislumbrarse, esto por las obras realizadas en movilidad e infraestructura social.



Muñiz Neyra también acudió al Congreso del Estado de México para llevar ante los diputados locales la Ruta del Calzado San Mateo Atenco 2025; agradeció el espacio brindado para que los productos hechos en el municipio puedan adquirirse en este espacio.



Invitó a los legisladores mexiquenses a consumir local y apoyar a los productores de calzado. La exposición estará hasta el día de hoy en el recinto, donde comprar zapatos y artículos de piel de la más alta calidad a muy buenos precios.



Pero también acudió al Aeropuerto Internacional de Toluca, en donde llevó a cabo la inauguración de la tienda San Mateo Atenco mi Corazón. Mencionó que en esta nueva tienda los



visitantes podrán adquirir zapatos, artículos de piel, marroquinería y artesanías hechas por familias atenquenses.



Muñiz Neyra, agradeció al Almirante José Carlos Vera, director general y administrador del aeropuerto, por el apoyo brindado para hacer realidad este gran proyecto, además de extender la invitación a todos los que llegan de visita a comprar productos hechos en San Mateo Atenco, porque son productos de excelente calidad.



Finalizó extendiendo la invitación para el encendido del árbol de Navidad, además de disfrutar de las tradicionales posadas en cada colonia, y recordó que en San Mateo Atenco, continuarán los operativos de seguridad y comercio para cuidar a la población en esta época navideña.



La presidenta municipal aseguró que su administración continuará trabajando de la mano con la ciudadanía.