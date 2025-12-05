Bloqueos en cruces internacionales no tienen justificación: Segob

-Además señaló que se mantiene una apertura en el diálogo; solicitaron retirar los bloqueos.

La Secretaría de Gobernación informa que no existe razón para los bloqueos en los puentes de la frontera norte por parte de productores agrícolas de Chihuahua, toda vez que fueron tomados en cuenta sus planteamientos respecto de la Ley de Aguas Nacionales.



Segob hizo un llamado a los manifestantes a desbloquear los cruces fronterizos ante las afectaciones que provocan a la ciudadanía, el comercio y el tránsito de mercancías entre México y Estados Unidos.



Reiteró que sus observaciones, comentarios y señalamientos fueron tomados en cuenta para los efectos de la nueva Ley de Aguas Nacionales. Asimismo, habrá mesas permanentes para atender las dudas que puedan surgir posteriormente a la discusión que se desarrolla en el Senado de la República sobre dicha ley.



También aclaró que no se retirarán las concesiones de agua. Subrayaron la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que la intención de enviar la iniciativa de ley es evitar el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa del agua.



Ante el impacto de las protestas, que han interrumpido actividades esenciales en la región fronteriza, la Secretaría de Gobernación instó a los manifestantes a “evitar daños a la población y permitir el paso de servicios de salud, insumos y productos indispensables para la vida cotidiana y la economía de las familias”.