Encabeza Ricardo Moreno marcha por la paz y la democracia en Toluca

-La marcha refrenda el apoyo a la presidenta Sheinbaum y a la gobernadora Delfina Gómez.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, encabezó junto con más de 10 mil personas la megamarcha por la paz, la democracia y la transformación. Esta movilización reunió a diversos sectores de la población que caminaron por las principales calles de la ciudad en una convocatoria que destacó por su alta afluencia.



Las personas se reunieron en el Parque Vicente Guerrero, donde se congregaron ciudadanos de distintas edades y actividades. Con banderas, carteles y manifestaciones de apoyo, el contingente avanzó en un ambiente ordenado que reflejó el interés de quienes asistieron por expresar su postura en el espacio público.



Las y los participantes marcharon en conjunto para hacer visible su respaldo a una agenda basada en la paz y en el fortalecimiento de la participación social. La caminata transcurrió por distintas vialidades de la capital mexiquense sin incidentes reportados.



Ricardo Moreno al frente de la marcha, acompañado de integrantes de Proyecto 21, saludó a quienes se sumaron a esta. Señaló que la movilización representa un ejercicio ciudadano que se articula con el trabajo que mantiene con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



El trayecto concluyó frente al Ayuntamiento de Toluca, donde las personas asistentes se concentraron para cerrar la jornada con mensajes orientados a resaltar el papel de la ciudadanía en la vida democrática. La participación de miles de voces marcó el final de la actividad.



La megamarcha se caracterizó por la presencia de grupos amplios y diversos que acudieron de manera voluntaria. El desarrollo del evento se mantuvo en condiciones de estabilidad y con una ruta definida desde su convocatoria inicial.