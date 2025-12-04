Delfina Gómez refuerza seguridad y programas sociales en municipios mexiquenses

-Resultados en seguridad y apoyo a mujeres marcan gestión de Delfina Gómez.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó los avances en seguridad, educación, salud y programas sociales en Tepotzotlán y Nicolás Romero, al acompañar a las presidentas municipales María de los Ángeles Zuppa Villegas y Yoselin Nanyeli Mendoza Ramírez en sus respectivos Primeros Informes de Gobierno.



En Tepotzotlán, la mandataria subrayó la disminución de cinco delitos de alto impacto gracias a las Mesas de Paz, entre ellos el robo a negocio con violencia, homicidio doloso y robo de vehículo, con un decremento del siete por ciento. Reconoció además el trabajo de la alcaldesa Zuppa Villegas, enfocado en servir a los sectores más vulnerables, y resaltó el impacto de programas como Mujeres con Bienestar, que beneficia a 4 mil 325 mujeres, y Alimentación para el Bienestar, con más de 15 mil canastas entregadas. También anunció la reanudación de la construcción del Hospital Municipal a través de IMSS-Bienestar, que atenderá a más de 48 mil habitantes.



En Nicolás Romero, Delfina Gómez refrendó el compromiso de transformar la vida de mujeres y estudiantes. Con una inversión cercana a 27 millones de pesos, se otorgaron becas a 4 mil 147 alumnos en distintos niveles y programas académicos. Asimismo, más de 9 mil mujeres han recibido apoyos del programa Mujeres con Bienestar, con una inversión superior a 262 millones de pesos, mientras que 14 mil 856 mujeres fueron beneficiadas con 76 mil canastas de alimento. La gobernadora reconoció el liderazgo de la presidenta municipal Yoselin Mendoza en rubros como educación, salud, movilidad y finanzas, destacando el humanismo que caracteriza a la Cuarta Transformación.



En ambos municipios, Delfina Gómez reiteró que su administración trabaja bajo los principios de honestidad, austeridad y amor al pueblo, consolidando políticas públicas que fortalecen la seguridad, la educación y el bienestar social de las familias mexiquenses.