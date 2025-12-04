Activan nuevas cámaras en Edoméx para una movilidad más segura

-En el sistema Mexibús las infracciones se captarán mediante tecnología automatizada, mientras que en las ciclovías se aplicarán con dispositivos manuales.

Con el objetivo de proteger la vida y la integridad de las personas usuarias de la vía pública, la actualización al Reglamento de Tránsito, que ya se encuentra en vigor, fortalece la seguridad en carriles confinados y ciclovías, mediante la aplicación de infracciones inteligentes.



El nuevo ordenamiento define de manera precisa lo que considera como “invasión”: circular, cruzar, girar, detenerse, estacionarse, realizar ascenso o descenso de personas, carga o descarga de bienes o efectuar maniobras dentro de espacios exclusivos para el transporte público, ciclistas y vehículos no motorizados.



De acuerdo con el Artículo 125 Bis del Reglamento, los equipos o sistemas tecnológicos autorizados podrán ser electromecánicos, fotográficos o de video, y servirán para regular, controlar y dirigir el tránsito de vehículos, así como para captar y generar infracciones.



En los carriles confinados y contiguos del sistema Mexibús, las infracciones se detectan mediante medios tecnológicos automatizados, como cámaras o sistemas de reconocimiento de placas, los cuales operarán únicamente en las zonas establecidas y bajo supervisión de la Secretaría de Seguridad, dichas ubicaciones pueden ser consultadas en: https://sseguridad.edomex.gob.mx/sites/sseguridad.edomex.gob.mx/files/files/policia-estatal/infracciones-transito/equipos-tecnologicos.pdf.



Por su parte, en las ciclovías, la detección de infracciones se realizará con dispositivos manuales (hand held), utilizados por mujeres agentes de tránsito estatales o municipales, estas últimas que estén facultadas, para garantizar el cumplimiento de la norma sin afectar la movilidad cotidiana.



Respecto a las sanciones, se contará con un descuento del 50 por ciento dentro de los 15 días hábiles siguientes, a partir de la fecha en que la infracción haya sido emitida o notificada en el domicilio, esta última para el caso de invasión o exceso de velocidad en el sistema de Mexibús.



Las medidas tienen el propósito de reducir siniestros viales, proteger la integridad de ciclistas y usuarios del transporte público, y mantener la eficiencia del sistema de movilidad en la entidad.



Es importante señalar que, por ahora, las sanciones se aplicarán con base en el rango de multa mínima. Asimismo, parte de los recursos recaudados por estas sanciones se destinarán a mejorar la infraestructura vial, peatonal y ciclista, conforme al Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, en su eje “Movilidad segura, digna y eficiente”.



La ciudadanía puede consultar el reglamento completo en la Gaceta del Gobierno estatal en: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig079.pdf.