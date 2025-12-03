Rojo de la Vega entrega cancha rehabilitada en la Colonia Juárez

-La recuperación de espacios deportivos forma parte del esfuerzo que la alcaldesa impulsa desde el inicio de su administración rumbo al Mundial 2026.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó una cancha rehabilitada en la colonia Juárez, un espacio que hasta hace unos meses estaba deteriorado y que hoy vuelve a ser punto de encuentro, convivencia y actividad física para niñas, niños, jóvenes y familias de la zona.

La Alcaldía Cuauhtémoc suma 25 canchas recuperadas en menos de 15 meses de gobierno, convirtiéndose en punta de lanza en la recuperación de espacios deportivos rumbo al Mundial de 2026, un esfuerzo que Ale Rojo de la Vega instruyó desde el inicio de su administración y que hoy coloca a la Cuauhtémoc como referencia en preparación y modernización de infraestructura comunitaria.

La rehabilitación de estos espacios deportivos ha sido posible gracias a las alianzas estratégicas que la alcaldesa ha construido con empresas y organizaciones civiles comprometidas con la comunidad.

Durante la entrega, la alcaldesa recordó que cada espacio recuperado es mucho más que una obra. “Cada metro cuadrado que iluminamos, que pintamos, que arreglamos es un mensaje claro: en Cuauhtémoc sí se puede y sí estamos trabajando. Aquí no hay pretextos, aquí hay resultados y esta cancha es prueba de ello”, afirmó.

La mandataria subrayó la importancia de que niñas, niños y jóvenes cuenten con lugares seguros para convivir, crecer y soñar. “La salud no se construye solo en los consultorios; también se construye aquí, en cada balón que se patea, en cada carrera, en cada tarde en familia, en cada joven que encuentra un espacio lejos de los riesgos y cerca de las oportunidades”.

Rojo de la Vega también hizo un llamado a la comunidad a apropiarse y cuidar este espacio que ahora vuelve a ser suyo. “Háganla suya. Cuídenla, disfrútenla, llénenla de vida. Que esta cancha sea un motor para nuestras juventudes y un recordatorio de lo que somos capaces de lograr cuando caminamos juntos”.

La entrega de esta cancha se suma al plan de recuperación de infraestructura deportiva que la alcaldesa ha puesto en marcha desde el primer día, una estrategia que convierte a la Cuauhtémoc en referente rumbo al Mundial 2026, considerado uno de los eventos de mayor afluencia global y que tendrá a esta alcaldía como uno de los principales puntos de tránsito, estancia y convivencia para visitantes nacionales y extranjeros.

