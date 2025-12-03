Ricardo Moreno presenta primer informe, confirmando avance de la transformación en Toluca

-La capital alcanza inversiones récord, obra pública significativa y finanzas sanas

Durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno, el Presidente Municipal Ricardo Moreno afirmó que Toluca vive una etapa de renovación y consolidación de su potencial.



En la presentación de su Primer Informe de Gobierno, Ricardo Moreno afirmó que su administración mantuvo un ejercicio permanente de austeridad republicana, transparencia y diálogo abierto con la ciudadanía, además de sostener su compromiso público de escuchar todas las voces, incluidas aquellas que son críticas severas.



Moreno Bastida reconoció a la gobernadora Delfina Gómez como un pilar fundamental para la gestión municipal y destacó que la coordinación entre el Gobierno estatal y el Ayuntamiento permite resultados tangibles para las y los toluqueños.



Destacó que trabaja de manera estrecha y coordinada con el Gobierno del Estado y con el Gobierno de la República, liderado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quienes con su visión y ejemplo muestran cómo se gobierna con eficacia, honestidad y sentido social en beneficio de la gente.



Señaló que este informe no representó una exposición fría de indicadores, sino que es evidencia clara de historias humanas entrelazadas que dan testimonio de los avances en diversas áreas de la administración pública.



Social



Afirmó que el programa “Toluca se Pone Guapa” se convirtió en un movimiento ciudadano de recuperación de espacios y construcción de comunidad. Se llevaron a cabo 1018 jornadas comunitarias, con la participación promedio de 2500 servidoras y servidores públicos cada fin de semana.



Destacó la colaboración de empresas como Coca-Cola FEMSA, Grupo Bimbo y OXXO como ejemplo de corresponsabilidad social.



Municipales



El proyecto Toluca en tus Manos, se posicionó como una herramienta tecnológica clave para facilitar la atención ciudadana. Informó la actualización del Bando Municipal, siendo presentado por primera vez en otomí y braille



Finanzas



La recuperación financiera se consolidó en acciones concretas: no se contrataron nuevos créditos durante el año; se logró un crecimiento histórico del 20% en la recaudación del predial; y se destinaron 150 millones de pesos al programa de obra pública más grande de las últimas tres décadas. Asimismo, se incrementaron en 200% las licitaciones públicas respecto a administraciones anteriores.



Movilidad



Destacó la intervención de 255 mil metros cuadrados de bacheo, con 45 mil baches reparados y una inversión de 234 millones de pesos. Informó la aplicación de 57 mil 772 metros cuadrados de pintura para balizamiento y la construcción de 10 obras con concreto ecológico.



Se construyeron nueve pasos peatonales inteligentes. En iluminación, la ciudad se llenó de luz con 25 mil luminarias inteligentes como parte de su transición energética.



Destacó la incorporación de 62 camiones de última generación que complementan una flota de 186 unidades, con 295 rutas, 95% de cobertura y la recolección de 18 mil toneladas mensuales, un incremento del 46% respecto a 2024.



En materia hídrica, anunció la habilitación de 21 nuevas fuentes de abastecimiento, priorizando la infraestructura y dejando atrás las acciones paliativas.



Economía



Destacó que las ferias de empleo municipal, regional y de la mujer, junto con los programas Martes de Oportunidades y Mañanas de Reclutamiento, vincularon a 4 mil 385 personas a un empleo formal, de las cuales mil 960 fueron mujeres.



Además informó que compañías nacionales e internacionales anunciaron inversiones por 951 millones de dólares, entre ellas Heineken, Genoma Lab, Nestlé, Gates, Deacero, Vento, AutoZone, OXXO, Tiendas 3B, Chedraui y Mercado Libre.



Campo



Se entregaron 60 toneladas de fertilizante, mil 152 paquetes de semillas, 500 paquetes de herramientas y 8 mil plántulas; además de vacunación y desparasitación para ganado.



Transformación social y seguridad



Celebró la declaratoria del Alfeñique de Toluca como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México. Destacó la realización de 160 recorridos turísticos con mil 366 visitantes, así como la atención de 9 mil 782 personas en módulos turísticos.



Deportes



Eventos como Corre con Amor 5K, el Torneo de Barrios y la Copa Toluca de Ciclismo, que reunieron a miles de familias.



Se fortaleció la seguridad de las mujeres, el Gobierno municipal destinó 24 millones de pesos para intervenciones urbanas con perspectiva de género, entre ellas Senderos Seguros.



En seguridad pública, informó la incorporación de 177 camionetas y 37 motocicletas al parque vehicular, lo que contribuyó a alcanzar la incidencia delictiva más baja en 11 años.



Destacó una disminución del 25% en delitos de alto impacto y una reducción del 56% en robo de vehículo, posicionando a Toluca como el municipio con mejor desempeño entre las ciudades con más de 900 mil habitantes.



Se fortaleció el sistema de inteligencia municipal en el Centro de Mando equipándolo con cuatro drones, 60 cámaras, nueve torres móviles y una red total de 836 cámaras. Se instalaron mil 386 botones de emergencia en escuelas y comercios, lo que redujo el tiempo de respuesta policial de 10 a 7 minutos.



Bienestar animal



Se llevaron a cabo cerca de 13 mil 610 esterilizaciones, 7 mil 672 vacunas y la apertura de la extensión del Centro de Bienestar Animal Norte en San Pablo Autopan.