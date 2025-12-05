Policía de Toluca logra reducciones delictivas y es reconocida como una de las mejores del estado

-Se consolida el cuerpo policiaco como uno de los mejores del Estado de México en el combate a la delincuencia

El Gobierno municipal reconoció la labor, disciplina y entrega de las y los elementos que integran la Policía de Toluca, quienes con su compromiso y trabajo están considerados entre los mejores del Estado de México.



En representación del alcalde, Ricardo Moreno, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez Skinfill, subrayó que el trabajo coordinado de la Dirección General de Seguridad y Protección con las instituciones estatales y federales fortalece la protección a la ciudadanía.



Señaló que, con base en los indicadores del Secretariado Ejecutivo Nacional, se coloca Toluca como una ciudad a la baja en delitos de alto impacto, por ejemplo, la disminución superior al 50% en el robo de vehículos; esta reducción es gracias a los operativos, patrullajes y estrategias de inteligencia implementadas.



Asimismo, reiteró el llamado del Presidente Municipal Ricardo Moreno a que cada elemento porte el uniforme con honor y mantenga firme la vocación de servicio, pues la labor oficial es un camino de constancia y sacrificio.



Por su parte, el director general de Seguridad Pública y Protección, Jorge Alberto Ayón Monsalve, destacó que celebrar el Día del Policía es reconocer la disposición y el valor de quienes arriesgan su vida por la tranquilidad de las familias toluqueñas.



Agradeció el acompañamiento del alcalde en la consolidación de una corporación más profesional y cercana, que ha permitido la disminución de la incidencia delictiva y mantenerse firmes ante el riesgo con integridad en cada servicio, la colaboración de los elementos, quienes con confianza y compromiso impulsan una corporación fuerte y digna.



En el evento también estuvieron presentes el Coronel de la Guardia Nacional del Estado Mayor y Comandante del Segundo Batallón de la Guardia Nacional, Jesús Lucio Acosta Castro; el Coordinador Regional de Toluca de la Secretaría de Seguridad Estatal, Comandante Edgar Avilés Mercado; el Director Operativo de Seguridad Pública Municipal, Comandante José Luis Álvarez Orozco, el Jefe de Seguridad del Corporativo OXXO, Víctor Carranza Carvajal, el diputado local, Gerardo Pliego, así como la primera síndica y regidores.