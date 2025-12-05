“Llegada de Ernestina Godoy a la FGR permitirá cambios y avances importantes en el país”: Clara Brugada

Reiteró que Godoy Ramos es una persona “muy comprometida y honesta”.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que la llegada de Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) garantiza la continuidad de cambios en la institución para la procuración de justicia a nivel federal.



“Considero que llega una persona honesta y comprometida con la verdad y la justicia, que va a garantizar que se hagan y se continúen muchos cambios en la Fiscalía General de la República, como se hizo aquí en la Ciudad de México en su momento, y garantizar que lleguen avances muy importantes en este sentido en el país”, expresó Brugada Molina desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.



La jefa del Ejecutivo local reiteró que Godoy Ramos es una persona “muy comprometida y honesta”, por lo que no dudó en afirmar que hará un excelente papel al encabezar la Fiscalía General de la República.



Asimismo, la mandataria capitalina manifestó su gusto por la reaparición del expresidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la vida pública, quien presentó desde Palenque un libro de su autoría.



“Para mí fue un gustazo escucharlo, verlo presentar un libro maravilloso que habla sobre las raíces vivas que están en nuestros pueblos de todo el país; en toda esta historia que hay que resaltar mucho”, indicó.



Asimismo, refirió que la presentación del libro y reaparición del exmandatario sirven como un preámbulo de gran ánimo, alegría y entusiasmo para la conmemoración de los siete años de transformación, acto que tendrá lugar el próximo sábado en el Zócalo capitalino.