Villa Olímpica y Juana de Asbaje tendrán nuevas sedes de atención para infancias con discapacidad: Gaby Osorio

-El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y forma parte de la ampliación de la red de servicios para infancias.

Para fortalecer los servicios dirigidos a infancias que requieren atención especializada, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, anunció la apertura de dos nuevas sedes del Centro de Atención Integral para el Desarrollo Humano (CAIDH) en Villa Olímpica y en el Parque Juana de Asbaje, que operarán como nuevos puntos de atención temprana, terapias y acompañamiento para niñas, niños y sus familias.



Osorio explicó que ambos espacios estarán enfocados en atender a infancias con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo u otros trastornos del neurodesarrollo, además de brindar orientación y acompañamiento a sus familias.



Señaló que la oferta actual en la ciudad es insuficiente y que muchas vecinas expresaron, desde la campaña, la necesidad de contar con centros especializados en diagnóstico y terapias, particularmente para autismo.



Durante el evento, la alcaldesa recordó que el lema establecido por Naciones Unidas para este año, fomentar sociedades inclusivas para el progreso social, implica una responsabilidad directa para los gobiernos.



Afirmó que las barreras que enfrentan las personas con discapacidad no están en ellas, sino en el entorno y que por ello la alcaldía debe seguir ampliando infraestructura social y garantizando el acceso a servicios cercanos y accesibles.



Gaby Osorio indicó que retomó el modelo impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en las Utopías de Iztapalapa, donde se instalaron áreas especializadas de rehabilitación y espacios sensoriales.



Dijo que esa visión de infraestructura social incluyente ahora se extiende a otras demarcaciones, y que en Tlalpan se traducirá en servicios nuevos, permanentes y diseñados para acompañar a las familias.



Acompañada por el equipo de Bienestar e Igualdad Sustantiva, la alcaldesa destacó que las dos nuevas sedes reforzarán el trabajo que realiza actualmente el CAIDH, el cual opera dos centros orientados principalmente a población adulta.



Con esta expansión, Tlalpan sumará instalaciones específicas para infancia, una demanda recurrente entre madres, padres y cuidadores.