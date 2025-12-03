Presenta Miguel Ángel Ramírez su Primer Informe de Gobierno

La unidad es clave para consolidar a Lerma como una tierra de oportunidades y atraer nuevas inversiones.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, entregó su primer informe de gobierno destacando más de 270 obras en proceso, avances en educación, deporte, seguridad y desarrollo económico.



Afirmó que la unidad ha sido clave para consolidar a Lerma como una tierra de oportunidades y atraer nuevas inversiones.



En un mensaje dirigido a miles de habitantes y acompañado por autoridades estatales y legislativas, señaló que Lerma vive un momento de transformación social y económica.



Desde la explanada de Plaza Juárez, acompañado por el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, funcionarios estatales y federales, así como integrantes del cabildo, presentó los logros alcanzados.



Destacó que el municipio es referente de gente trabajadora; prueba de ello, dijo, es la instalación de empresas de talla internacional como Amazon, que eligió esta demarcación para consolidar parte de sus operaciones en el Estado de México.



Reconoció que los avances alcanzados han sido gracias a la coordinación permanente con el gobierno estatal y el apoyo invaluable de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como la asistencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Martha Azucena Camacho Reynoso, y del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.



En este marco se encuentran en marcha más de 270 obras públicas, entre ellas cinco escuelas de educación básica y media superior, tres albercas semiolímpicas que ya benefician a más de mil 300 niñas y niños, así como la colocación de más de 2 mil 200 toneladas de mezcla asfáltica para mejorar vialidades.



Urbanismo



Informó que se colocaron dos mil metros de pavimentación, además de la rehabilitación de plazas públicas para garantizar espacios seguros, dignos y en buen estado.



Destacó la construcción del complejo Concordia, donde se concentrarán oficinas federales, estatales y municipales, así como la Casa Amar, un espacio destinado a brindar apoyo y capacitación a las mujeres.



Salud y bienestar social



Expuso que se brindaron 1200 consultas médicas y que alrededor de 9 mil personas fueron beneficiadas mediante programas de prevención y atención del DIF municipal. Además, 600 familias recibieron apoyos sociales enfocados en mejorar su calidad de vida.



Cultura y participación ciudadana



Más de 130 mil habitantes participaron y disfrutaron de festivales, eventos y actividades que fortalecen la identidad y la convivencia comunitaria. Destacó también las 17 mil acciones de mantenimiento realizadas, entre ellas la instalación de luminarias, señalización y la recolección de 14 mil toneladas de basura, que contribuyen a un municipio más limpio y ordenado.



Obras hídricas



Ante la temporada de lluvias, el gobierno municipal ejecutó labores preventivas que permitieron desazolvar más de cinco mil metros de drenajes y ríos, evitando riesgos para las familias. Asimismo, resaltó la operación del complejo administrativo Concordia, un esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno que permite acercar trámites y servicios a la ciudadanía.



Economía



Anunció la llegada de nuevas empresas como Amazon, lo que representa más empleos y desarrollo para el municipio. Afirmó que Lerma avanza hacia su consolidación como una tierra de oportunidades.



Seguridad



Se fortaleció la seguridad con más unidades policiacas y vigilancia por medio del C4, lo que brinda una mayor capacidad de respuesta ante emergencias y delitos.



Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, agradeció la atención de las y los habitantes de Lerma y reiteró: “Todo el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez, porque en Lerma somos un solo equipo”.



El informe cerró con un mensaje claro: Lerma avanza con paso firme, fortalecida por su gente, su gobierno y la confianza de quienes ven en este municipio un lugar próspero para vivir, trabajar e invertir.



Ramírez Ponce también agradeció al personal de Opdapas, Imcufidet, DIF Municipal, barrido manual, bacheo, mantenimiento de áreas deportivas, policías y a todo su gabinete por la labor realizada durante este primer año.