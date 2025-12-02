Libia Dennise participa en el Foro Mujeres en el Poder

-“Hemos avanzado, creo que el trabajo que hacemos las mujeres desde el servicio público y la política también es un ejercicio de activismo por los derechos de las mujeres para cambiar realidades”, dijo la Gobernadora.

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, participó en la Cuarta Edición del Foro “Mujeres en el Poder: El Rumbo de México”, que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).



La Mandataria Estatal asistió como invitada en el Panel “Más Allá del Techo de Cristal: México Después del 2024, Donde el Poder tiene Voz de Mujer”, una iniciativa que pone sobre la mesa la presencia femenina en los espacios de decisión pública, su voz y su poder.



En este panel coincidieron mujeres que tienen o han tenido la responsabilidad de gobernar, legislar, transformar, y hoy comparten un mismo desafío: impulsar un liderazgo con perspectiva de género, empatía y convicción democrática.



El Panel reunió a cuatro mujeres que hoy son referentes del liderazgo público en México: Amalia Dolores García Medina, senadora y exgobernadora de Zacatecas, impulsora de la Agenda 2030; Beatriz Paredes Rangel, exgobernadora de Tlaxcala y una de las voces más sólidas de la vida política nacional; e Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima. La moderadora fue Sabina Berman, dramaturga, periodista y reconocida intelectual mexicana.



Este foro mostró un acto de compromiso con la construcción de un México plural, incluyente y con visión de futuro. A sus participantes les une la convicción de que el poder no es un privilegio, sino una herramienta para servir, para escuchar con sensibilidad, para diseñar políticas públicas que respondan a las realidades de mujeres, niñas, comunidades históricamente invisibilizadas, y también para promover la equidad, la justicia social y el desarrollo sostenible.



“Yo quiero decirles que hay activismos institucionales, que son los que hacemos las mujeres que estamos de este lado de la política, quienes decidimos este camino de vocación y de servicio para también transformar la realidad de las mujeres. Falta mucho por hacer todavía, esa es la gran reflexión; hemos avanzado, sí, pero también creo que el trabajo que hacemos las mujeres desde el servicio público y la política también es un ejercicio de activismo por los derechos de las mujeres y de cambiar realidades”, concluyó la gobernadora guanajuatense.



La Cuarta Edición del Foro “Mujeres en el Poder: El Rumbo de México” se realizó en el contexto de la FIL, considerado el punto de encuentro más relevante de la comunidad hispano-americana del libro, espacio vivo de cultura, reflexión y diálogo que ha evolucionado durante décadas para convertirse en la feria editorial más grande de América Latina y la segunda a nivel mundial en representación editorial.



La Gobernadora Libia Dennise, hizo un recorrido por las instalaciones de la FIL de Guadalajara, y visitó el stand de Ediciones La Rana y el Fondo Editorial Guanajuato, en donde escritores guanajuatenses exponen sus obras.