Clausuran construcciones en Coyoacán por irregularidades

-La alcaldía detalló que no se permitirán edificaciones que vulneren el orden urbano.

La alcaldía Coyoacán, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), realizó tres visitas de verificación a igual número de predios ubicados en Pedregal de Santa Úrsula y en el Pueblo de Santa Úrsula Coapa, donde se denunciaron obras sin autorización, lo que incumple la normatividad vigente.



Como resultado de estas visitas, la autoridad impuso dos suspensiones y una clausura total al no existir documentación que acreditara la legalidad de los trabajos que ahí se realizaron.



Las diligencias se llevaron a cabo en los inmuebles ubicados en San Alejandro 652, San Macario 168 y Calzada de Tlalpan 3327, donde personal de la Dirección Jurídica de la demarcación y de la Unidad de Verificación Administrativa de Obras acompañó a personal del INVEA, quien reimpuso sellos de clausura en dos de estos lugares y sellos de clausura en el ubicado en la calle San Macario, ante la persistencia de irregularidades.



Las autoridades informaron que, derivado de denuncias vecinales, se identificaron construcciones que exceden los niveles permitidos por la ley y carecen de permisos indispensables como la manifestación de construcción y el programa interno de protección civil, entre otros documentos.



Ante esta situación, se ordenó la aplicación de medidas cautelares con el fin de proteger la seguridad de las y los habitantes e instar al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de construcciones.



Estas acciones se derivan del seguimiento a diversas denuncias ciudadanas y con estas acciones, en coordinación con el INVEA, la demarcación detalló que no se permitirán edificaciones que vulneren el orden urbano, ni proyectos que avancen sin las autorizaciones correspondientes.