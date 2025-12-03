“Ponte Croquet@” invita a donar cobijas para lomitos o michis y entrar gratis a Zacango

Invitan a participar en Rodada Navideña este 7 de diciembre que partirá del Calvario de Metepec a las 7:00 horas, hasta el Parque Ecológico Zacango.

Como parte de la campaña Ponte Croquet@, el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), invita a la ciudadanía a sumarse este domingo 7 de diciembre a la Rodada Navideña del Parque Ecológico Zacango, actividad familiar que busca recaudar cobijas para lomitos y michis que se encuentran en resguardo.



Bajo el lema “¡Rodemos con el corazón y abracemos a quienes más lo necesitan!”, esta actividad tendrá como punto de partida el Calvario de Metepec a las 7:00 horas, rumbo a Zacango, donde todas las personas que donen una cobija para perros o gatos recibirán acceso gratuito.



Será una mañana para conectar con la naturaleza, fomentar la convivencia y, sobre todo, mostrar empatía hacia quienes más lo necesitan.



Además, los asistentes podrán disfrutar a las 12:00 horas del Concierto de Navidad de la Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil del Estado de México (OFIJEM) en el Teatro al Aire Libre del Parque, acompañados del Ballet “El Lugar de la Danza”, proveniente del municipio de Lerma, una expresión artística que une música, talento mexiquense y espíritu navideño.



La Cepanaf hace un llamado a familias, grupos ciclistas y comunidad en general a participar y convertir esta rodada en un gran gesto de unidad y empatía. Cada donativo representa abrigo, cuidado y una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los seres sintientes en situación vulnerable. ¡Súmate, pedalea y forma parte del cambio!



Zacango se ubica en el kilómetro 7 de la carretera Metepec–Santa María Nativitas, en Calimaya, con un horario de 10:00 a 17:00. La entrada cuesta 100 pesos para adultos y 50 pesos para niñas y niños.