UAEMéx consolida un paso firme hacia la igualdad con su primera rectora

-El Centro Universitario UAEMéx Valle de México fue sede de la conferencia magistral “Prevención de la violencia digital en los espacios universitarios”, a cargo de la impulsora de la Ley Olimpia.

La llegada de la primera rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, constituye un acto de justicia y un avance histórico hacia la igualdad, afirmó la activista y defensora de los derechos de las mujeres, Olimpia Coral Melo Cruz.



Al impartir la conferencia magistral “Prevención de la violencia digital en los espacios universitarios” en el Centro Universitario UAEMéx Valle de México, destacó que este logro no solo visibiliza la participación de las mujeres en la vida universitaria, sino que contribuye al bienestar de toda la sociedad.



En el marco de la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la rectora, acompañada por la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, y la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la UAEMéx, Miriam Sánchez Ángeles, enfatizó que la violencia digital es una expresión más de la agresión histórica contra las mujeres, ahora trasladada a los entornos virtuales.



Advirtió que, amparados en el anonimato, agresores injurian, difaman y violentan a mujeres sin consecuencias, por lo que la UAEMéx debe garantizar espacios seguros, tanto presenciales como digitales, donde ninguna estudiante, docente o trabajadora sea víctima de estas prácticas.



“Es tiempo de las mujeres”, subrayó Zarza Delgado, al llamar a construir comunidades con responsabilidad social que permitan transformar estereotipos y roles de género, colocando la cultura de paz como única vía de convivencia.



Ante el visitador general sede Atizapán de Zaragoza de la CODHEM, Joel Alejandro Gutiérrez Toledano, y la directora del Centro Universitario, Gloria Zamudio Villarreal, Miriam Sánchez Ángeles señaló que la presencia de Olimpia Coral —referente de la resistencia feminista en México— reafirma que la dignidad es irrenunciable y que la violencia digital es tan grave y dañina como cualquier otra forma de agresión.



Recordó que la Transformación Universitaria, impulsada por la rectora, dio paso a la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, instancia que encarna luchas sociales y trabaja para garantizar espacios libres de violencia. Las actividades en estas jornadas, dijo, son muestra de coherencia y compromiso institucional.



Olimpia Coral puntualizó que en una realidad donde la virtualidad es una extensión humana, cualquier persona puede ser víctima de violencia digital. En este sentido, detalló que la Ley Olimpia, iniciativa que ella impulsó, protege a todas las personas afectadas por violencia sexual en internet y sanciona la difusión, producción o almacenamiento de contenido íntimo sin consentimiento.



Explicó que compartir imágenes o videos de naturaleza sexual sin autorización vulnera la privacidad, dignidad y derechos humanos, ya que sus consecuencias en la vida de las víctimas son reales y profundas.



Finalmente, informó sobre herramientas de apoyo como el Programa STOP NCIII, que permite bloquear contenido íntimo mediante su huella digital, y la Línea de Apoyo Digital Olimpia IA, un algoritmo gratuito desarrollado por defensoras latinoamericanas para acompañar a quienes enfrenten este tipo de agresión.