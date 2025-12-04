GEM dialoga con el Congreso sobre Paquete Fiscal 2026

-Destaca aumento en ingresos sin contratación de deuda e incremento en el financiamiento del sector social e infraestructura.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Finanzas, expuso los alcances y proyecciones del Paquete Fiscal 2026 en el Congreso, ante diputadas y diputados locales, destacando el fortalecimiento de los ingresos sin contratar deuda y la inversión histórica en la política social y de bienestar, así como en la infraestructura del estado.



Durante el encuentro en el Congreso, Oscar Flores Jiménez, titular de la Secretaría de Finanzas mexiquense, explicó los componentes centrales de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los cuales proyectan un incremento de 5.6% de ingresos respecto del ejercicio 2025, lo que mantiene al Estado de México como la entidad con el presupuesto estatal más grande del país.



Flores Jiménez subrayó que el paquete refleja el compromiso del Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez con una administración responsable, orientada a que cada peso público se convierta en mayor infraestructura, más programas sociales y servicios de calidad para la población.



Sobre el presupuesto de egresos, señaló que la propuesta considera el financiamiento de sectores prioritarios por 346 mil 434 millones de pesos y destacó que los programas sociales obtendrán un aumento de 2 mil 424 millones de pesos, mientras que la inversión en infraestructura contempla una suma de más de 19 mil millones de pesos, la más alta en los últimos años.



A lo largo de la sesión, el titular de Finanzas respondió las inquietudes planteadas por las distintas fracciones parlamentarias; con ello refrenda la plena disposición del Gobierno estatal para acompañar el proceso legislativo con información detallada, técnica y amplia, en un marco de colaboración institucional. El Paquete Fiscal 2026 fue entregado el pasado 19 de noviembre y su proceso de aprobación concluye a más tardar el próximo 15 de diciembre.



El Gobierno del Estado de México reitera su compromiso con el trabajo coordinado con el Poder Legislativo, convencido de que un Paquete Fiscal sólido y equilibrado permitirá fortalecer la estabilidad financiera estatal, impulsar el desarrollo económico, atraer inversiones y mejorar el bienestar de las y los mexiquenses.