32 MILLONES DE MEXICANOS SE HAN BENEFICIADO CON PROGRAMAS DEL BIENESTAR: SHEINBAUM

-Resaltó que el próximo año el Gobierno de México destinará un billón de pesos en Programas para el Bienestar, que se entregan de manera directa y sin intermediarios

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que este año los Programas para el Bienestar han beneficiado de forma directa a 32 millones 836 mil mexicanas y mexicanos con una inversión social de 850 mil millones de pesos (mdp) y el próximo año será de un billón de pesos que se entregarán de manera directa gracias a la Austeridad Republicana y a la honestidad.



Este 1 de diciembre en los que se celebran siete años de la llegada de la Cuarta Transformación, recordó los logros que se han conseguido: 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza; se tiene una de las tasas más bajas de desocupación; récord en Inversión Extranjera Directa (IED); 125% de aumento al salario mínimo; así como la construcción de universidades y preparatorias; desarrollo de infraestructura pública como los trenes de pasajeros y reducción de 37% en el homicidio doloso en 13 meses.



El secretario técnico del gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, detalló que la meta este año de los Programas para el Bienestar, es atender a 33 millones 391 mil personas y a un mes de que acabe el año se tiene un avance de 98%, que llegará al 100% con el depósito de los pagos programados en los siguientes días.



Del 1 al 13 de diciembre abre registro a las Pensiones Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar



La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que del 1 al 13 de diciembre se abrirá el registro de las Pensiones Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, en un horario de lunes a sábado de 10 am a 4 pm en los módulos que podrán ubicar en la liga: gob.mx/bienestar.



Las y los interesados deberán de tener a la mano identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor seis meses y un teléfono al que se les pueda contactar. Explicó que, el registro se realizará según la primera letra del primer apellido, de acuerdo con el siguiente calendario:



A,B,C – Lunes 1 y 8 de diciembre.



D,E,F,G,H – Martes 2 y 9 de diciembre.



I,J,K,L,M – Miércoles 3 y 10 de diciembre.



N,Ñ,O,P,Q,R – Jueves 4 y 11 de diciembre.



S,T,U,V,W,X,Y,Z – Viernes 5 y 12 de diciembre.



Todas las letras – Sábado 6 y 13 de diciembre.

Destacó que en el caso de que no se pueda realizar el registro de forma personal, se podrá solicitar una visita domiciliaria. Agregó que se ha realizado una inversión social de 579 mil 392.5 mdp para entregar un apoyo directo a 18 millones 494 mil 201 derechohabientes: 13 millones 232 mil 13 de la Pensión para Adultos Mayores; 2 millones 982 mil 222 de la Pensión Mujeres Bienestar; un millón 614 mil 18 de la Pensión para Personas con Discapacidad; 256 mil 301 de Madres Trabajadoras y 409 mil 647 de Sembrado Vida.