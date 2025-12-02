Primer Informe de Gobierno… “Se consolidan las bases de la transformación en Zinacantepec”: Manuel Vilchis

Reiteró que este primer año no fue de improvisaciones, sino de construcción de cimientos.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, presentó su Primer Informe de Gobierno, en una ceremonia que reunió a vecinos, líderes comunitarios y representantes del Cabildo, marcando el cierre del primer año de su segunda administración consecutiva.



El presidente Vilchis Viveros sostuvo que su gobierno ha trabajado para cimentar una nueva etapa en el municipio, guiada por la premisa de que la transformación solo es posible cuando los cambios se reflejan directamente en la vida de las personas.



Aseguró que este primer año tuvo como eje la consolidación de bases institucionales y operativas para enfrentar rezagos históricos.



Además, destacó avances en infraestructura urbana, seguridad, servicios públicos, educación, deporte, medio ambiente y desarrollo social, ámbitos en los que se han observado mejoras tangibles.



Subrayó que la modernización de calles, caminos y avenidas, junto con la ampliación de redes de drenaje y agua potable, no solo atiende demandas ciudadanas, sino que también fortalece la conectividad y prepara al municipio para enfrentar desafíos de movilidad y escasez hídrica.



En cuanto a seguridad, señaló que se ha llevado a cabo una transformación del sistema de seguridad pública; recordando que al recibir la administración recibió únicamente cinco patrullas funcionales y ahora el municipio dispone de 65 unidades equipadas, además de mantener capacitación profesional y presencia territorial continua.



“Esta expansión responde a una política centrada en recuperar la tranquilidad en las colonias, bajo un modelo de coordinación con el gobierno estatal y federal”, señaló.



Para el rubro social, Vilchis Viveros destacó la creación de espacios seguros y programas de acompañamiento para niñas, niños y adolescentes, además del fortalecimiento de actividades deportivas, culturales y educativas.



Puntualizó que talleres, festivales, rehabilitación de unidades deportivas y mejoras en planteles escolares forman parte de esta estrategia integral que busca forjar identidad comunitaria y hábitos saludables.



Para el tema ambiental, recalcó que su administración emprendió acciones para crear áreas verdes, promover el reciclaje y estimular la participación ciudadana en el uso responsable del agua, consciente del escenario regional de estrés hídrico.



En representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se contó con la presencia de Alhely Rubio Arronis, secretaria de Medio Ambiente del Estado de México, quien reconoció los avances locales y puntualizó que 51,532 habitantes han recibido apoyos de programas estatales de bienestar, además de destacar inversiones en infraestructura educativa, movilidad y seguridad derivadas del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno.



Durante su informe, Vilchis Viveros dedicó parte de su mensaje a agradecer a su familia, al Cabildo, a delegados, Copacis y a la ciudadanía, quienes han sido fundamentales para sostener el ritmo de trabajo. Reconoció también al ingeniero David Mayer, a quien consideró un aliado clave en la promoción del desarrollo social y económico de Zinacantepec.



Para concluir, Vilchis Viveros reiteró que este primer año no fue de improvisaciones, sino de construcción de cimientos. Hizo un llamado a redoblar esfuerzos desde cada área del gobierno municipal y a mantener el diálogo con actores políticos y sociales para avanzar en un propósito que —afirmó— no admite retrocesos: consolidar un municipio que no espera soluciones externas, sino que edifica las propias.