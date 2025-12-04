El trabajo y la colaboración en equipo fundamentales en Lerma: Ramírez Ponce

La reunión comenzó en La Verónica, punto emblemático de encuentro, donde señalaron que es la identidad de las comunidades.

Miguel Ángel Ramírez Ponce, presidente municipal de Lerma, se reunió con autoridades y vecinos de la región de Zacamulpa Tlalmimilolpan, en donde llevaron a cabo varias pláticas y revisión de los trabajos realizados en la región.



La reunión comenzó en La Verónica, punto emblemático de encuentro, donde señalaron que es la identidad de las comunidades.



Ramírez Ponce señaló que es gracias al trabajo y colaboración en equipo que se lleva a cabo con autoridades auxiliares, amigos mayordomos y miembros del comité de agua de Zacamulpa Tlalmimilolpan que se obtienen los resultados trazados.



Señaló que se ha avanzado en Zacamulpa Tlalmimilolpan en la implementación de proyectos que habrán de fortalecer la infraestructura educativa en favor de la niñez de esta gran comunidad!



Agradeció de manera especial el enorme apoyo recibido por parte de padres de familia, autoridades auxiliares y maestros, con quienes se están construyendo proyectos, que serán a favor de las niñas, niños y jóvenes de Zacamulpa Tlalmimilolpan.



Finalizó Ramírez Ponce, que todos los logros y avances son gracias a que se mantiene una comunicación permanente con las autoridades auxiliares, logrando consolidar un trabajo de mucha calidad, además de realizar el análisis de las propuestas y continuar con el seguimiento de las iniciativas comunitarias en favor de todas y todos.