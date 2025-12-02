Rinde Ana Muñiz Neyra Primer Informe de Resultados

-San Mateo Atenco avanza más unido que nunca hacia un futuro de igualdad, justicia y progreso: Ana Muñiz Neyra

“Los atenquenses estamos resueltos a seguir la ruta del desarrollo, unidos y decididos a llevar a nuestro municipio hacia un futuro de igualdad y progreso, sin dejar a nadie atrás”, afirmó la presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra, al rendir el Primer Informe de Resultados de la administración 2025-2027.

La presidenta Ana Muñiz cumplió el mandato constitucional de informar y rendir cuentas a la ciudadanía, reafirmando que en San Mateo Atenco la palabra se honra con rectitud y trabajo realizado en unidad.

Muñiz Neyra contó con la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García; del senador de la República, Alejandro Moreno Cárdenas y de la senadora Cristina Ruiz Sandoval; así como de los diputados locales Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, y de representantes de los distintos sectores sociales de la entidad.

Afirmó que su administración ha velado por el interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la equidad de género, promoviendo la paz y el desarrollo local, asegurando que el municipio avance con dignidad, cuidando a su gente y protegiendo su futuro.

Destacó que su gobierno sostiene finanzas sanas, mantiene su política de cero deuda pública y la puntual transparencia y rendición de cuentas, informando el incremento en 12.8% de la recaudación fiscal municipal.

Mientras que en el rubro de desarrollo social, resaltó el “Seguro Sí”, que brinda atención y medicamentos gratuitos a 5 mil personas, y el Programa de Vivienda para familias en situación de vulnerabilidad.

Dentro de la obra pública, Muñiz Neyra informó una inversión histórica de más de 138 millones de pesos, gracias a la cual se rehabilitaron 16 vialidades, sumando un total de 66 en la actual administración, en lo que se incluye el mejoramiento de las avenidas Juárez y 2 de abril, dos vías fundamentales para la movilidad y el desarrollo del municipio; además del inicio de la construcción de la Unidad Municipal de Autismo.

También informó de otras acciones que mejoran la vida cotidiana de las familias en San Mateo Atenco, detallando la ampliación de las redes de agua potable, drenaje y alumbrado público, así como la rehabilitación de la alberca y la construcción de dos módulos de vigilancia en la Unidad Deportiva.

Informó que, en materia de seguridad, San Mateo Atenco es uno de los 35 municipios mexiquenses que registra una incidencia delictiva a la baja, como lo demuestra la reducción en 36% de los delitos de alto impacto y 32% en violencia de género, desafíos reconocidos por la alcaldesa desde el inicio de su gestión.

Señaló que se ha fortalecido a la corporación policial con mejor sueldo, equipamiento, 6 nuevas patrullas, capacitación continua y servicios integrales de salud, así como la ampliación del sistema municipal de videovigilancia con drones tácticos, con 14 nuevos puntos de monitoreo inteligente que permitieron alcanzar un total DE 462 cámaras.

Em representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el subsecretario de Desarrollo Municipal, César Faz Ruelas, reconoció el desempeño del gobierno atenquense y su importante contribución al desarrollo regional: “reconozco el trabajo realizado por la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra; presidenta, te felicito a nombre de la Gobernadora y reiteramos la disposición de seguir trabajando coordinados para dar resultados a las ciudadanas y ciudadanos de San Mateo Atenco.

Muñiz Neyra agradeció la presencia y respaldo de las y los alcaldes de: Huixquilucan, Romina Contreras; Coacalco, David Sánchez Isidoro; Otzolotepec, Sinaí Lugo; Metepec, Fernando Flores; Otumba, Hilarión Coronel Lemus; y de los representantes de Lerma, Toluca y Zinacantepec.

